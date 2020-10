Paraguay.- La familia del exvicepresidente Óscar Denis vuelve a pedir un diálogo con los responsables de su secuestro

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Las hijas del exvicepresidente paraguayo Óscar Denis, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), han vuelto a pedir este jueves un canal de diálogo con los responsables de su rapto, sucedido hace casi un mes.



"Si existiera una comunicación de parte de las personas que lo tienen retenido, buscaremos los mecanismos para que esa zona sea liberada y se pueda garantizar la vida de papá", ha indicado una de sus hijas, Beatriz, en rueda de prensa.



Beatriz, informa 'ABC Color', ha lamentado que los allegados de Denis no tienen "resultados" acerca de su paradero, a pesar de que el Gobierno paraguayo actualiza a la familia sobre la situación de Denis a diario. "El resultado es tenerle acá a papá", ha agregado, manifestando su "esperanza" de que el exvicepresidente regrese a su hogar.



Así las cosas, han pedido que el caso "no se enfríe". "No debemos dejar que se enfríe. El país conoce, apoya y la gente se solidariza. Necesitamos del apoyo de todo el país", ha concluido.



Entretanto, el Ministerio del Interior de Paraguay ha vuelto a ofrecer una recompensa por información sobre Denis, además de otros dos desaparecidos, Edelio Morínigo y Félix Urbieta. En un mensaje publicado en Twitter, han ofrecido 1.000 millones de guaraníes (algo más de 120.000 euros) y discreción.