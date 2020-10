Operadores sospechan actividad en cobertura petrolera de México

(Bloomberg) -- La cobertura petrolera de México es el acuerdo petrolero anual más grande en Wall Street, pero este año la Secretaría de Hacienda ha mantenido la operación de US$1.000 millones estrictamente en secreto, al punto de declarar sus detalles como secreto de estado. Sin embargo, se está agotando el tiempo para hacer el trato para 2021, y el mercado está lleno de rumores.

Cada año, el país latinoamericano bloquea el precio de sus exportaciones de petróleo comprando opciones de venta a los bancos de Wall Street. El acuerdo típicamente agita el mercado, creando cambios violentos en el precio de las opciones de petróleo.

Si el acuerdo está sucediendo, México y sus banqueros hasta ahora han evitado dejar su tarjeta de presentación típica en el mercado: no ha habido el pico habitual en la volatilidad de las opciones.

Aún así, muchos operadores y corredores, algunos de ellos con experiencia trabajando anteriormente para bancos involucrados en la cobertura, sospechan que el acuerdo está en curso y atribuyen las recientes caídas de precios a la actividad de México.

“La caída del mercado de la semana pasada comenzó cuando México inició su cobertura anual”, escribió Amrita Sen, analista jefe de petróleo de la consultora Energy Aspects Ltd., en una nota a sus clientes. Gary Ross, un consultor petrolero convertido en inversionista, también sugiere que México ha estado en el mercado en los últimos días.

Señales de actividad

Operadores y corredores de petróleo han señalado algunos posibles signos de actividad. Por ejemplo, una correduría cotizó recientemente en el mercado de derivados extrabursátiles un acuerdo por el crudo Maya, la mezcla de crudo insignia de México, para el calendario 2021.

Otras señales incluyen una avalancha de opciones de venta a corto plazo en los últimos días combinada con una mayor demanda de opciones “out-of-the-money” para 2021, lo que podría indicar que los operadores de la cobertura mexicana están optando por una nueva forma de reasegurarse. En el pasado, los bancos y las grandes compañías petroleras detrás del acuerdo han incluido a Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., JPMorgan & Chase Co. y Morgan Stanley, además de las unidades comerciales internas de Royal Dutch Shell Plc y BP Plc.

México ha tomado medidas sin precedentes este año para evitar cualquier fuga de información. Primero, declaró que toda la cobertura era un secreto de estado. Luego, redujo la cantidad de funcionarios del banco central que conocen los detalles del acuerdo, según personas familiarizadas con el asunto. Y los funcionarios mexicanos, que en años anteriores anunciaron detalles cruciales en medio de la operación, se han mantenido callados.

“El mercado de cobertura para la combinación mexicana es muy escaso”, dijo el mes pasado el secretario de Hacienda mexicano, Arturo Herrera. “Por eso no decimos cuándo empezamos ni cuándo paramos”. Su adjunto, Gabriel Yorio, no confirmó ni negó en una entrevista reciente si México cubriría el precio del petróleo para 2021.

Aunque México se cubrió por primera vez a principios de la década de 1990, el país no introdujo el programa anual actual hasta una década después. Desde entonces, se ha cubierto todos los años, con la excepción de 2003 y 2004, cuando se saltó el acuerdo debido a que los precios del petróleo estaban aumentando. Algunos operadores han especulado que México podría optar por saltarse la cobertura de 2021, argumentando que es probable que los precios del petróleo aumenten el próximo año a medida que el mundo emerja del impacto de la pandemia de coronavirus.

La elección final quedará clara en unas pocas semanas. La cobertura se extiende desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre, por lo que México debe completarla en las próximas ocho semanas. Tradicionalmente, México ha informado a los legisladores a fin de año que había completado la operación.

México tiene motivos para ser reservado. El acuerdo, que en el pasado ha asegurado un precio mínimo para alrededor de 250 millones a 300 millones de barriles de petróleo, le cuesta al Gobierno alrededor de US$1.000 millones. Cualquier fuga de información puede aumentar el costo final, según el banco central del país, que ejecuta el programa en nombre de la Secretaría de Hacienda.

Diversas instituciones ajenas al programa de coberturas podrían utilizar la información con fines especulativos para comprar anticipadamente el mismo tipo de instrumentos financieros que utiliza el Gobierno Federal, elevando considerablemente su precio, dijo el banco central en una carta de 2018 en la que explica sus razones para mantener el secreto.

El banco central continuó diciendo que ya había experimentado el problema, sugiriendo que los fondos de cobertura y otros habían logrado negociar antes del acuerdo.

Mayor volatilidad

Luego de una serie de artículos sobre la cobertura petrolera mexicana de Bloomberg News en agosto de 2015, la volatilidad del West Texas Intermediate y el Brent aumentó, generando también un incremento en el precio ofrecido por las contrapartes del Banco de México para cubrir sus operaciones, decía.

Más allá del aumento de costos para México, los operadores de petróleo prestan atención a la cobertura porque puede agitar los mercados. A medida que los bancos del otro lado del acuerdo venden el seguro a México (opciones de venta al estilo asiático), tienen que volver a asegurarse. Al hacerlo, pueden hacer bajar los precios del Brent y el WTI.

Hay mucho dinero en juego. Además de los US$1.000 millones que el gobierno mexicano paga a Wall Street por el seguro, el costo teórico de la cobertura ha sido de más de US$20.000 millones en ocasiones. Y si los precios se desploman, México recibe un gran cheque de sus banqueros.

La cobertura ha pagado varias veces desde su inicio durante la Guerra del Golfo en 1990-1991. Obtuvo pagos multimillonarios en 2009, después de que la crisis financiera mundial hiciera que los precios del petróleo bajaran drásticamente, y nuevamente en 2015, cuando se pagó un récord de más de US$6.000 millones, así como en 2016. México también espera un gran pago este año, después de que los precios del petróleo cayeran debido a la pandemia del coronavirus y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita a principios de este año.

