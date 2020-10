Nuevos combates al norte y al sur de Nagorno Karabaj

Interior de una vivienda en la localidad de Stepanakert, alcanzada por los combates en Nagorno-Karabaj. EFE/Pablo Gonzalez

Stepanakert (Nagorno Karabaj), 8 oct (EFE).- El enclave separatista de Nagorno Karabaj registra hoy nuevos combates al norte y al sur de la región, en los que, según el Ministerio de Defensa de la autoproclamada república, las fuerza karabajíes contienen los embates del enemigo.

"Durante la noche la situación fue tensa pero estable. La situación táctico-operativa no sufrió cambios significativos", señalaron las autoridades karabajíes.

Las autoridades castrenses locales estiman en más de 4.000 las bajas mortales sufridas por las tropas azerbaiyanas desde el estallido de las acciones militares el pasado 27 de septiembre.

A su vez, cifraron en 350 las bajas mortales en las filas karabajíes, 30 de ellas en las últimas 24 horas.

Azerbaiyán, por su parte, que no comunica sus bajas militares, informó de que las fuerzas armenias bombardearon hoy varias localidades fuera de la zona de los combates y causaron "muertos y heridos" entre la población civil, en un número que no precisó.

Desde Ereván, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, animó a los militares en Nagorno Karabaj, a confiar "en que tengamos fuerzas para resistir hasta el final y no dejar este problema a las generaciones venideras”.

Así lo afirmó en una conversación telefónica con un jefe militar en el terreno.

El jefe del Gobierno armenio aseguró que él y las autoridades de Ereván hacen "todo lo posible" para que los sacrificios de los karabajíes no sean en vano.

Además, a propuesta de Pashinián, el presidente de Armenia, Armén Sarkisián, destituyó hoy al director del Servicio Nacional de Seguridad (SNS), Arguishti Karamián, de 29 años, quien llevaba solo cuatro meses en el cargo

Pashinián no explicó los motivos del relevo de Karamián, el tercer director del SNS desde que en 2018 asumió la jefatura del Gobierno.