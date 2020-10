México.- López Obrador niega que la consulta para juzgar a expresidentes tenga un alto coste y sugiere usar voluntarios

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado este jueves que la consulta para juzgar a varios expresidentes tenga un coste elevado y ha sugerido que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilice voluntarios para abaratar costes.



En una rueda de prensa, el mandatario ha señalado que el organismo electoral cuenta con una buena estructura para realizar la consulta. "La consulta no cuesta 8.000 millones de pesos (317 millones de euros)", ha aclarado, según informaciones del diario 'El Universal'.



"Yo les diría, con todo respeto, que convoque voluntarios, que habría muchísimos. (...) Como es democracia participativa no hay que pagar", ha dicho antes de añadir que se pueden "poner muchas mesas con participación ciudadana".



Desde el Palacio Nacional, el mandatario ha manifestado que el aval por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya supone en sí una especie de juicio contra los expresidentes.



"Si se vota por el 'sí' es un sentimiento contra los expresidentes, ya sólo ese señalamiento es un juicio, es el tribunal popular, enjuiciándolos, juzgándolos. Si dicen 'no', están exonerados", ha expresado.



En este sentido, ha aclarado que si los presuntos delitos cometidos por los exmandatarios han prescrito "eso es otro asunto". "Eso lo tienen que resolver las autoridades", ha aseverado.



"Es un proceso de enseñanza-aprendizaje de la vida pública del país y sobre todo es un mensaje de la no repetición de los abusos, para que no impere y prevalezca la impunidad", ha afirmado.