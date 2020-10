Más de 4 millones de comunitarios piden la residencia permanente en el Reino Unido

Ciudadanos caminan por la zona comercial de Oxford Street en Londres.EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 08 oct (EFE).- Más de cuatro millones de ciudadanos de países de la Unión Europea (UE) que viven en el Reino Unido han solicitado al Gobierno británico la residencia permanente para quedarse en este país tras el Brexit, según datos oficiales divulgados este jueves.

El Ministerio de Interior ha pedido a los comunitarios y sus familiares que residen y trabajan aquí que reclamen el llamado estatus de "asentado" antes de junio de 2021 a fin de poder conservar sus derechos de residencia una vez el 31 de diciembre termine el periodo de transición posterior al Brexit (ejecutado oficialmente el pasado 31 de enero) y, con él, la libre circulación.

De acuerdo con las cifras difundidas hoy, hasta finales del pasado septiembre, y desde que comenzó a aplicarse ese programa en marzo de 2019, se recibieron 4.061.900 solicitudes de comunitarios.

De esas peticiones, a 2.171.200 se les concedió la residencia permanente y 1.614.600 ciudadanos obtuvieron el llamado estatus de "pre-asentado", que implica que deberán volver a solicitar la residencia permanente después de haber vivido en el país durante cinco años consecutivos.

Sin embargo, Interior ha denegado 16.000 solicitudes; se han retirado 34.600 y 42.400 fueron consideradas "inválidas", en casos en los que ese ministerio determinó que el solicitante no era apto para solicitar la residencia permanente o no había proporcionado pruebas suficientes de residencia en el país.

El pasado mes, expertos del Observatorio de Migración de la Universidad de Oxford alertaron de que niños de países de la UE que se encuentran en este país bajo tutela o víctimas de prácticas de esclavitud moderna corren el riesgo de perder su derecho a vivir en el Reino Unido, al igual que otros ciudadanos vulnerables, que podrían convertirse en migrantes irregulares por desconocer que necesitan realizar este trámite.

En un informe, esos expertos advirtieron de que, pese a que la mayoría de comunitarios que viven aquí encontrarán sencillo cumplimentar el programa del Gobierno, algunas personas tendrán problemas para rellenar la solicitud.

Algunas lagunas detectadas en la información publicada por el Home Office hacen que sea complicado saber cuántos residentes comunitarios en el Reino Unido aún no han solicitado este derecho.

El Ministerio de Interior indicó previamente que podría conceder algún periodo de gracia para aquellos que por alguna buena razón se salten la fecha límite de entrega de la solicitud.