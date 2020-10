Maduro dice que la "ley antibloqueo" dará "nuevas perspectivas" económicas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 7 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que la llamada ley antibloqueo, que él mismo ha propuesto, se traducirá en nuevas perspectivas económicas, aunque sigue sin conocerse el contenido de este proyecto.

"Escribí esa ley necesaria, Venezuela la necesita, para poder avanzar y vencer la persecución financiera, para crear nuevas perspectivas rumbo al desarrollo de las fuerzas productivas", dijo el mandatario durante una alocución televisada.

Señaló que el instrumento legal, denominado "Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano", será debatido desde este jueves por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un cuerpo integrado solo por oficialistas y no reconocido por varios países.

Ese debate, dijo, se hará sobre un proyecto "mejorado, ampliado y corregido" que tomó como base la propuesta que él mismo llevó ante la ANC la semana pasada, cuando pidió a los constituyentes atender esta solicitud con "urgencia".

La ley "ha sido consultada en esta semana y media con todos los gobernadores y alcaldes (...) vamos hacia un gran cambio necesario para enfrentar así, con valentía, las amenazas del imperialismo, la persecución imperialista", sostuvo.

Maduro adelantó que, una vez aprobada, llevará la ley ante el Consejo de Estado y solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia su opinión sobre la legalidad de este proyecto para "blindarlo".

Aunque no se conocen los apartados de esta nueva ley, el mandatario ha dicho que busca dotar al Estado "de las capacidades jurídicas para enfrentar la más perversa y extendida agresión", en alusión a las más de 300 medidas administrativas que, aseguró, ha aplicado EE.UU. en contra de la llamada revolución bolivariana.

Según la información gubernamental, este instrumento ordena que los nuevos ingresos que se obtengan en el país se usen para fortalecer el pago de los trabajadores, un monto insignificante teniendo en cuenta que el salario mínimo legal se ubica por debajo de un dólar mensual.

Maduro reiteró este miércoles que el país va "hacia una remontada económica", un pronóstico que ha hecho en numerosas ocasiones y que hasta ahora no se ha cumplido, pues la economía de Venezuela es hoy 90 % más pequeña que cuando él asumió el poder en 2013.