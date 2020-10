López Simón corta tres orejas en Antequera (Málaga)

El diestro López Simón muestra las dos orejas cortadas durante la faena de su segundo toro , esta tarde en la plaza de Antequera con motivo del festejo "Gira de la Reconstrucción". EFE/Jorge Zapata

Antequera (Málaga), 8 oct (EFE).- El torero López Simón ha sido el triunfador de la tarde de hoy en Antequera (Málaga) después de cortar tres orejas, en un mano a mano con David Fandila “El Fandi”, que sólo ha podido pasear un trofeo por el fallo con los aceros.

Llegó la “Gira de la Reconstrucción” por la Tauromaquia al coso malagueño de Antequera con dos festejos programados para reivindicar a un sector, el taurino, muy afectado por la pandemia de la COVID-19.

El Fandi recibió a su primero con una larga cambiada de rodillas en el tercio para seguir por verónicas ante un toro de García Jiménez que salió suelto de salida. Con los palos, el granadino demostró su gran capacidad poniendo dos pares cuarteando y cerrando el tercero al violín.

Brindó al público y comenzó la faena de muleta con doblones por bajo en el tercio atemperando la embestida del animal. Faena basada en la mano derecha llevando al de García Jiménez que ya a final de faena miraba a tablas. Molestó el viento cuando cogió la zurda, pero aún así pudo sacarle dos largos y templados naturales.

Volvió el granadino a recibir al tercero de la tarde con una larga cambiada. Aquí hubo un vistoso quite por chicuelinas en el centro del ruedo citando con el envés del capote antes de poner en pie a parte del público en otro vibrante tercio de banderillas.

De rodillas y en el tercio comenzó la faena de muleta Fandila ante un noble animal al que no se le podía bajar mucho la mano por su manifiesta falta de fuerzas. Así y todo, se hartó de torear el granadino sobre ambas manos, mostrándose, además, muy relajado y con muchas ganas, como si quedase toda la temporada por delante en vez de ser su última tarde en este atípico 2020.

Con muchos pies salió el que hacía segundo de la tarde al que López Simón paró con el capote por verónicas algo tropezadas. Brindó al Fandi una faena de muleta que el madrileño comenzó sobre la diestra, templando al animal y sometiéndolo para hacerse con su embestida. No transcendía la labor de López Simón al tendido hasta que cogió la mano izquierda donde llegaron los mejores pasajes, muy templado y bajando mucho la mano.

En el último toro de la tarde, que hacía cuarto, López Simón comenzó la faena de rodillas en el tercio para, una vez de pie, conducir la embestida del de García Jiménez con notable temple. Al final de faena acortó distancias López Simón, metiéndose entre los pitones, quedándose muy quieto y llegando a asustar al público presente con circulares sacados por la espalda sin moverse del sitio.

FICHA DEL FESTEJO.- Cuatro toros de García Jiménez bien presentados, buenos y nobles en general. El más enclasado, el tercero.

David Fandila "El Fandi", de berenjena y oro: dos pinchazos, otro hondo y cuatro descabellos (ovación tras aviso); y pinchazo y estocada (oreja tras aviso)

López Simón, de tabaco y plata: estocada caída (oreja); estocada ligeramente desprendida (dos orejas).

La plaza registró un cuarto de entrada en tarde muy ventosa.

Por María M. Alba