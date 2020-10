LISTA DEPORTES

Jueves 8 de octubre de 2020.

FÚTBOL

ARGENTINA-ECUADOR

BUENOS AIRES - El maratón de las eliminatorias del Mundial de Sudamérica se pone en marcha, con Lionel Messi y Argentina como locales ante Ecuador. Se jugará sin público en la Bombonera, donde el nuevo técnico de Ecuador Gustavo Alfaro dirigió hasta hace poco a Boca Juniors Por Débora Rey. 600 palabras. AP Fotos. Editores: partido desde las 0030 GMT.

URUGUAY-CHILE

MONTEVIDEO - Luis Suárez lidera el ataque de Uruguay al recibir a Chile por las eliminatorias mundialistas. Alexis Sánchez y Arturo Vidal encabezan a un Chile mermado por varias bajas. 400 palabras. AP Fotos. Editores: partido desde las 2245 GMT.

PARAGUAY-PERU

ASUNCIÓN - Sin su lesionado atacante Paolo Guerrero por una lesión, Perú emprende el intento por repetir en la Copa Mundial al visitar a Paraguay. 400 palabras. AP Fotos. Editores: partido desde las 2330 GMT.

BRASIL-BOLIVIA

SAO PAULO - Brasil tiene en duda a Neymar en la antesala de su debut contra Bolivia en las eliminatorias del Mundial. 400 palabras. Editores: en desarrollo.

COLOMBIA-ECUADOR

BARRANQUILLA, Colombia - La mayor bendición que el técnico de Colombia Carlos Queiroz pudo tener recientemente fue el traspaso de James Rodríguez del Real Madrid al Everton. De España a Inglaterra, el cambio de aires ha revivido la carrera del volante. Su espléndido momento llega justo para el debut de su selección en las eliminatorias de la Copa Mundial, con Colombia de local el viernes contra Venezuela. 600 palabras. ENVIADO.

TENIS

FRANCIA

PARÍS - La sorprendente marcha de la argentina Nadia Podoroska en el Abierto de Francia fue interrumpida al sucumbir 6-2, 6-1 ante la adolescente polaca Iga Swiatek. Situada como número 131, Podoraska se convirtió en la mujer con el ránking más bajo en alcanzar la penúltima ronda en Roland Garros. Por Howard Fendrich y John Leicester. 700 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CICLISMO

GIRO

MATERA, Italia - Arnaud Démare se adjudica su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia al llevarse la sexta fracción en otro embalaje masivo hacia la meta. El portugués João Almeida retuvo la camiseta rosada de líder general, pese a que a mitad de recorrido tuvo un susto cuando colisionó con otro corredor. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MOTOR

F1-EIFEL

NURBURGRING, Alemania - La puja de Lewis Hamilton para igualar la marca de victorias en la Fórmula Uno en poder de Michael Schumacher se reanuda y el británico pudiera conseguirlo en Alemania, la patria de Schumacher. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BALONCESTO

CORONAVIRUS-BURBUJA

LAKE BUENA VISTA, Florida - La burbuja no ha reventado. Y la línea de meta está a la vista. El comisionado de la NBA Adam Silver reconoció que tenía dudas de que esto fuera posible. Igual que algunos jugadores. Las protestas contra las injusticias raciales estallaban en todo el país y el índice de positivos por coronavirus continuaba incrementándose en Florida cuando la NBA se mudó a Walt Disney World. No era difícil pensar de que sería cuestión de tiempo para que surgieran los problemas. Eso no ocurrió. Por Tim Reynolds. 800 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

RAYS-YANQUIS

SAN DIEGO - Los Rays, apuntalados por los jonrones del cubano Randy Arozarena en cada uno de los primeros juegos, pueden eliminar a los Yanquis en el cuarto duelo de la serie divisional de la Liga Americana y acceder a la serie de campeonato por primera vez en 12 años. Ryan Thompson, un relevista, abre por Tampa Bay ante Jordan Montgomery de Nueva York. Por Bernie Wilson. 300 palabras. AP Fotos. Editores: juego comienza a las 1910 GMT.

Juegos hoy en los playoffs de las Grandes Ligas (hora del este en EEUU)

Miami vs. Atlanta, en Houston, 2:08 p.m.

Oakland vs. Houston, en Los Ángeles, 3:35 p.m.

Tampa Bay vs. Nueva York Yanquis, en San Diego, 7:10 p.m.

San Diego vs. Los Ángeles Dodgers, en Arlington, Texas, 9:08 p.m.

NFL

VIRUS

NASHVILLE, Tennessee - La NFL advirtió a los Titans de Tennessee que sus jugadores no podían reunirse para ninguna actividad en persona ni en las instalaciones del equipo ni en otras partes, un día después de que varios de los jugadores entrenasen en una escuela privada, informa a AP una persona al tanto de la situación. Por Teresa M. Walker. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BUCCANEERS-BEARS

CHICAGO - Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay, punteros de la División Este, van por su cuarta victoria al hilo al medirse contra los Bears. De por vida, Brady tiene marca de 5-0 contra Chicago. Por 250 palabras. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 0020 GMT.

SEMANA 5-PANORAMA

SIN PROCEDENCIA - Los Steelers de Pittsburgh buscan apenas el tercer inicio de 4-0 en la historia de la franquicia, pero primero deberán pasar la prueba de recibir a los Eagles, que presumen la defensiva con más capturas de quarterback en la temporada actual. Por León Felipe Girón. 900 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

OLIMPICAS

COE-PROTESTAS

TOKIO - Sebastian Coe reitera su apoyo a las protestas de atletas en temas de justicia social y racial durante los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarían el próximo año. De pie en el Estadio Nacional de Tokio, el presidente de World Athletics se expresa en contra de la Regla 50 de los estatutos olímpicos que prohíbe las manifestaciones políticas, religiosas o raciales. Por Stephen Wade. 350 palabras. AP Foto. ENVIADO.

