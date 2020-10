Líbano/Israel.- Hezbolá dice que las negociaciones fronterizas con Israel no implican un posible acuerdo de paz

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El bloque parlamentario del partido-milicia chií libanés Hezbolá ha recalcado este jueves que las negociaciones con Israel sobre las fronteras "no están conectadas" con la posibilidad de un acuerdo de paz con el país.



El bloque Lealtad a la Resistencia ha sostenido que "determinar las coordenadas de la soberanía nacional es responsabilidad del Estado del estado, preocupado exclusivamente por declarar que estas tierras y aguas son libanesas", según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.



Así, ha manifestado que "la demarcación de la soberanía nacional no tiene nada que ver con un contexto de reconciliación con el enemigo sionista que usurpa Palestina ni con las políticas de normalización adoptadas recientemente o que puedan ser seguidas por países árabes que nunca creyeron en la resistencia ni la practicaron".



En este sentido, ha hecho referencia a los acuerdos firmados el 15 de septiembre por los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin con Israel durante una ceremonia en la Casa Blanca, tras los esfuerzos de mediación por parte del Gobierno estadounidense.



El bloque parlamentario ha sostenido además que "las políticas de Estados Unidos e Israel, que intentan endurecer el cerco sobre la resistencia y las fuerzas opositoras y promover la participación de otros regímenes en acuerdos de normalización con el enemigo, no podrán debilitar la determinación de los que resisten ni imponer hechos a los pueblos de la región".



La reacción de Hezbolá ha llegado una semana después de que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, anunciara un acuerdo marco con Israel para iniciar conversaciones con las que solucionar su disputa y delimitar sus fronteras marítimas y terrestres.



Berri indicó en rueda de prensa que las conversaciones tendrán lugar de manera indirecta a través de un "mecanismo tripartito" y precisó que "las dos partes han pedido a Estados Unidos que actúe como mediador y facilitador".



Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, dio las gracias a Estados Unidos por sus "dedicados esfuerzos" para lograr el acuerdo marco y destacó que "se trata de un paso importante que llega tras tres años de contactos diplomáticos y que no habría sido posible sin la mediación de Estados Unidos".



"Creo que el éxito de las conversaciones afectará de forma significativa a la estabilidad de la región y promoverá la prosperidad de los ciudadanos de ambos pueblos en Israel y Líbano", señaló en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aplaudió la decisión y recalcó que este "acuerdo histórico" es resultado de "cerca de tres años de intensos contactos diplomáticos". Por último, manifestó que estas conversaciones "tienen el potencial de lograr mayor estabilidad, seguridad y prosperidad para los ciudadanos libaneses e israelíes".