Lewis Hamilton se opone a tala de árboles para construir un nuevo circuito en Río de Janeiro

Foto de archivo: Lewis Hamilton de Mercedes con una mascarilla protectora durante una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Eifel. 8 de octubre.FIA/Handout via REUTERS

Por Alan Baldwin

8 oct (Reuters) - El campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton dijo el jueves que no veía la necesidad de una nueva pista de carreras en Río de Janeiro y que estaba en contra de la tala de árboles para su construcción.

Los planes para un circuito que reemplazará a Interlagos, situado en Sao Paulo, en el calendario de la F1, han causado controversia local con los ambientalistas que se oponen a la ubicación.

Los partidarios del proyecto dicen que se plantarían más árboles de los que se sacarían de la zona boscosa en el sector de Deodoro, al oeste de Río, en los alrededores de lo que ahora es un sitio militar en desuso.

Hamilton, que podría coronarse campeón del mundo de F1 por séptima vez en su próxima visita a Brasil, ha sido muy franco en cuestiones ambientales.

"Esperaba que no me hicieran esta pregunta", dijo el piloto de Mercedes antes del Gran Premio Eifel del domingo en Nürburgring. "Mi opinión personal es que el mundo no necesita un nuevo circuito".

"Creo que hay muchos circuitos en el mundo que son geniales y me encanta Interlagos".

Hamilton dijo que no conocía todos los detalles del circuito planeado y que había oído que iba a ser un desarrollo sostenible. "Lo más sostenible que se puede hacer es no derribar ningún árbol", añadió.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; Editado en español por Javier López de Lérida)