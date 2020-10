Las protestas contra la propuesta al FMI dejan millonarias pérdidas en Costa Rica

Sindicalistas y ciudadanos en general marchan el pasado martes en protesta contra un posible acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 8 oct. (EFE).- El sector comercial, el turismo y el agrícola reportan millonarias pérdidas económicas, a causa de las protestas sociales y bloqueos de carreteras que se presentan en Costa Rica desde el 30 de septiembre en rechazo a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los bloqueos en carreteras para impedir el libre tránsito de las personas y los vehículos, tanto particulares como de carga, han dejado como saldo una severa afectación económica a los diversos sectores productivos tras nueve días de protestas.

Datos brindados a Efe por la Cámara de Comercio de Costa Rica indican que las ventas en los comercios se han visto mermadas en un 20 % y que las cadenas de suministros han sido perjudicadas por un aumento del costo por traslado de mercaderías de un 25 % en promedio.

Ambos efectos acumulados alcanzan una pérdida de 1.700 millones de colones diarios, unos 2,8 millones de dólares, para un acumulado de 25 millones de dólares en nueve días.

"Hacemos un llamado vehemente a los manifestantes, hoy nuestro sector comercial está perdiendo 1.700 millones de colones diarios por ventas y por aumento en costos de transporte. Tenemos un desempleo del 25 % y no nos podemos permitir estos lujos. Por favor hagan conciencia del daño que le están causando a nuestro querido país", afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Julio Castilla.

En el caso del sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia, se reporta un porcentaje promedio de cancelaciones el fin de semana anterior del 60 % en diversos servicios, mientras que para el próximo sábado y domingo, han percibido un 50 % de cancelaciones de reservas, cifra que podría aumentar si persisten los bloqueos de carreteras.

Las cancelaciones se registran tanto a nivel de hoteles como de tours, actividades recreativas, así como de los negocios de restaurantes, guías turísticos o transportistas que se benefician de esa movilización. En Costa Rica el 90 % del turismo está compuesto por pequeños y medianos empresarios.

"Estábamos empezando a sentir algún grado de recuperación (de la pandemia), pero la evolución de las manifestaciones y el impedimento al paso le provoca nuevamente un golpe al turismo. Estamos muy preocupados y tristes porque no vemos que se esté tomando con la urgencia y necesidad de buscar una solución, siguen los disturbios y a las autoridades las vemos muy pasivas. Consideramos que hace falta el sentido de urgencia", dijo a Efe la directora ejecutiva de la Cámara de Turismo, Shirley Calvo.

El sector agrícola ha perdido cerca de 40 millones de dólares, según datos del Gobierno.

La Cámara Nacional de Bananeros y la Corporación Bananera Nacional informaron que más de 40.000 trabajadores han sido afectados por estos hechos de violencia y que la industria pierde al día 800 millones de colones, unos 1,3 millones de dólares.

"Somos absolutamente respetuosos de las posiciones y desacuerdos que puede haber hacia ciertas medidas gubernamentales, pero las protestas de ninguna manera deben limitar el derecho de llevar el plato de comida a la mesa de los trabajadores", expresaron conjuntamente las organizaciones en un comunicado de prensa.

Por su parte, la Cámara de Exportadores de Costa Rica solicitó un diálogo y buscar una solución pacífica que permita reducir las tensiones existentes, y así evitar un escalamiento de los conflictos a través de la mediación.

El Ministerio de Comercio Exterior informó este jueves que aún no ha cuantificado los efectos económicos de las protestas en las exportaciones.

Las protestas comenzaron el pasado 30 de septiembre en rechazo a un posible acuerdo del Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que incluía aumento de impuestos y la venta de activos estatales, con el objetivo de estabilizar las finanzas del Estado, cuya situación se ha agravado con la pandemia de la COVID-19.

El pasado domingo el presidente Carlos Alvarado anunció el retiro de la propuesta, pues no contaba con apoyo político ni social, pero los manifestantes exigen que firme un documento en el que se comprometa a no acudir al FMI en los 19 meses que restan de su mandato.

Alvarado ha sostenido diálogos con algunos sectores productivos y sociales en los últimos días, pero no ha convocado a los dirigentes de las protestas, pues les exige que levanten los bloqueos antes de abrir una mesa de diálogo.

La policía ha intensificado desde el jueves el levantamiento de bloqueos y se han presentado enfrentamientos violentos en algunos puntos específicos.

Este jueves se mantienen cerca de una veintena de puntos de carretera bloqueados por manifestantes, especialmente en el norte del país y en el sur, incluidas las cercanías de la frontera con Panamá.

Del lado panameño hay unos 800 camiones esperando pasar y muchos podrían perder la mercadería perecedera que transportan.