La UE prevé acordar mañana criterios unificados de viajes en época de COVID

Banderas de la Unión Europea (UE). EFE/ Stephanie Lecocq/Archivo

Bruselas, 8 oct (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) prevén cerrar un acuerdo político este viernes sobre una serie de recomendaciones que unifican los criterios sobre las restricciones de viaje que se aplican a causa de la pandemia de coronavirus, y que incluyen armonizar los códigos de colores por zonas.

"Ha habido un debate constructivo entre los embajadores de la UE. El objetivo de poner en marcha las recomendaciones del Consejo sobre la coordinación ante la COVID-19 en la UE lo antes posible es compartido por todos los estados miembros de la UE", indicaron este jueves a Efe fuentes diplomáticas, que consideraron además que el proyecto "va por buen camino".

Así, con un texto de consenso sobre la mesa, los embajadores de los Veintisiete podrían lograr un acuerdo político por mayoría cualificada mañana, de cara a que se aprobara oficialmente en el Consejo de ministros de Asuntos Generales previsto para el próximo martes.

La Comisión Europea había propuesto en septiembre crear un código de colores común y armonizar criterios, insistiendo en la necesidad de garantizar la libre circulación de ciudadanos, ya que actualmente los criterios para calificar zonas de riesgo difieren entre los países de la UE.

CRITERIOS COMUNES

De acuerdo a un borrador del texto, al que tuvo acceso Efe, los países se pondrán de acuerdo para empezar en una serie de criterios clave a la hora de considerar restringir el libre movimiento de personas.

Se trata de la llamada tasa acumulativa de notificación de casos en 14 días (el número total de casos nuevos por 100.000 habitantes en ese plazo y a nivel regional), la tasa de positividad (porcentaje de positivos entre todos los test realizados en una semana) y la tasa de pruebas (el número de test por 100.000 habitantes en la última semana).

CÓDIGO DE COLORES

De acuerdo a los datos proporcionados por los Estados miembros, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades publicará un mapa por regiones de la UE (también con Islandia, Liechtenstein y Noruega), en el que las áreas se marcarán en cuatro colores de acuerdo a criterios establecidos.

Así, el verde marcará las áreas en las que la tasa de notificación de casos en 14 días acumulados sea menor de 25 y la tasa de positividad sea menor al 4 %.

El naranja será para las zonas en las que la tasa de notificación sea inferior a 50 pero la de positividad sea del 4 % o más, o bien si la tasa de notificación va de 25 a 150 pero la de positividad menor del 4 %.

El rojo determinará áreas en las que la tasa de notificación sea de 50 o más y la de positividad del 4 % o superior, o en las que la tasa de notificación sea de más de 150 por 100.000 habitantes.

Por último, el gris se aplicará si no hay suficiente información para evaluar los mencionados criterios o si la tasa de pruebas es de 300 test o menos por 100.000 habitantes.

UMBRALES CONJUNTOS PARA RESTRINGIR EL MOVIMIENTO

De acuerdo al borrador, los Estados miembros no deberían restringir el libre movimiento de personas que viajan entre áreas "verdes".

En cualquier otra área, deberían tener en cuenta criterios como la población y las tasas de hospitalización, admisión en UCI y mortalidad sobre una base semanal.

También deberían fijarse en la situación epidemiológica en su propio territorio (incluyendo la política de test, el número de pruebas realizadas o las tasas de positividad), así como la situación de las áreas con altas tasas de pruebas.

Si un Estado miembro va a restringir la movilidad con otro, debería informar previamente a ese país, al resto de socios comunitarios y a la Comisión Europea, preferentemente con 48 horas de antelación; también debería informar "inmediatamente" cuando relaje la restricción.

Las restricciones a la libre circulación deberían levantarse cuando un área vuelva a ser "verde", siempre que hayan transcurrido al menos 14 días desde su introducción.

PROTOCOLO DESDE ZONAS DE MÁS RIESGO

Por principio, no se debería rechazar la entrada de las personas que llegan de otros Estados miembros, pero un país podría requerir a quien llegue de cualquier zona que no sea "verde" someterse a una cuarentena o un autoaislamiento y pasar por un test.

Si una persona desarrolla síntomas a su llegada, las pruebas, diagnóstico, aislamiento y rastreo de contactos deberían realizarse "de acuerdo a las prácticas locales y la entrada no debería rechazarse".

También se propone una definición común de cuáles son las "funciones o necesidades esenciales" por las cuales una persona no tendría que pasar por una cuarentena, como trabajadores sanitarios, diplomáticos, pasajeros en tránsito, transportistas o periodistas que se encuentren cumpliendo con su trabajo.