La oposición política haitiana niega que haya negociaciones con el presidente Moise

Puerto Príncipe, 8 oct (EFE).- Diversos partidos y organizaciones de la oposición haitiana informaron este jueves de que no se están produciendo negociaciones entre ellos y el presidente Jovenel Moise, negando así el anuncio que hizo en este sentido la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Kelly Craft.

"Los partidos políticos de la oposición democrática (...) se sorprendieron al enterarse de que el Presidente de la República engañó a la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la Sra. Kelly Craft, haciéndole creer que había aplazado una reunión con ellos por unos días", indicaron en un comunicado.

En su discurso ante la reunión del Consejo de Seguridad del 5 de octubre, Craft dijo que, debido a la muerte del padre de Moise, "las reuniones con los partidos de la oposición se retrasan de cuatro a cinco días", un extremo que fue negado por la oposición en una nota publicada hoy.

Estos partidos "quieren dejar las cosas claras y hacer saber a la nación, a la comunidad internacional en general y a los amigos de Haití en particular, que no hay negociaciones en curso entre el Gobierno y los partidos políticos de la oposición", dice el comunicado.

Lo rubrican el Partido de la Fusión Socialdemócrata, Ayiti an Aksyon, el partido Inifòs, el Sector Democrático y Popular, la Organización del Pueblo en Lucha, Verite, Veye Yo e Inite, organizaciones opositoras influyentes.

Para estas formaciones es necesario crear las condiciones que permitan a los haitianos decidir de mutuo acuerdo los cambios que desean introducir en la Constitución y los mecanismos creíbles y consensuados para elegir libremente a sus futuros dirigentes.

"La situación caótica creada por el mal gobierno y los excesos dictatoriales del actual gobierno hacen que cualquier maniobra destinada a excluir a los principales actores de la clase política y de la sociedad civil en la búsqueda de una solución duradera esté condenada al fracaso", creen las organizaciones que firmantes.

Estos partidos abogan por la salida de Moise del poder antes del 7 de febrero de 2021, mientras que el presidente dice que está decidido a organizar elecciones en el país mediante la creación de un Consejo Electoral Provisional.

Sin embargo, varios partidos políticos haitianos y organizaciones de la sociedad civil han calificado este consejo de inconstitucional e ilegal, por considerar que no se dan las condiciones para organizar elecciones en un momento en que el clima de violencia e inseguridad va en aumento.

La comunidad internacional, incluida la Embajada de los Estados Unidos, insta constantemente a Jovenel Moise a organizar elecciones en el país.

Los partidos y organizaciones de la oposición anunciaron una jornada de movilización nacional el 17 de octubre próximo para seguir exigiendo la salida del presidente Moise, implicado en un escándalo de corrupción y considerado incapaz de llevar al país a una conclusión satisfactoria.