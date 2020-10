Juan Luis Guerra no actuará en Santo Domingo en diciembre a causa de la COVID-19

El cantante Juan Luis Guerra. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 8 oct (EFE).- El concierto que el artista dominicano Juan Luis Guerra iba a ofrecer el próximo 12 de diciembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo ha sido cancelado a causa de las medidas de bioseguridad de la COVID-19, informaron este jueves los organizadores del recital.

La empresa productora SD Concerts emitió un comunicado informando sobre la decisión de aplazar indefinidamente el concierto de la gira "Literal Tour Grandes Éxitos", a causa de las medidas de distanciamiento social que hay que observar a causa de la pandemia.

El empresario musical Saymon Díaz, organizador del evento, y Juan Luis Guerra se reunieron y llegaron a la conclusión de que era preferible aplazar el concierto debido al coronavirus, explicó a Efe la responsable de comunicación de la productora, Cristina Liriano.

Los boletos adquiridos por el público serán reembolsados en las tarjetas de crédito con las que fueron comprados, apuntaron desde la promotora musical, que ya busca una fecha alternativa para celebrar el recital.

"Debido a que la pandemia de la COVID-19 sigue afectando los eventos y las aglomeraciones de personas son imposibles en este período hemos preferido cancelar y cuando todo se normalice, buscar una nueva fecha que esperamos pueda ser en el 2021", manifestó Saymon Diaz en la nota de prensa.

La capital dominicana hubiera sido el lugar de cierre de la gira "Literal Tour Grandes Éxitos" que el pasado 2019, antes de la pandemia, llevó al artista por las principales ciudades de España, Colombia, Panamá y Estados Unidos, donde logró agotar todas las entradas.

La gira comenzó tras el lanzamiento de su más reciente álbum, "Literal" y el repertorio incluía clásicos como "La bilirrubina", "Ojalá que llueva café", "Visa para un Sueño", "El Niágara en bicicleta" y "Las avispas", así como nuevos éxitos como "Kitipún", "Corazón enamorado", "I love you more" y "Lámpara pa'mis pies".

Juan Luis Guerra es uno de los máximos referentes del merengue y la bachata a nivel mundial, y su más reciente trabajo de estudio fue nombrado como uno de los mejores álbumes de 2019, según la lista de All Music, y obtuvo dos Grammy Latino.