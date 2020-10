Javi Gracia dirige el entrenamiento del Valencia sin aclarar su futuro

El entrenador del Valencia C.F Javier Gracia (2i). EFE/Marcial Guillén/Archivo

Valencia, 8 oct (EFE).- El técnico navarro Javi Gracia dirigió este jueves la sesión de entrenamiento del Valencia después de reunirse este miércoles con el presidente del club, Anil Murthy, para trasladarle su decepción por la política de fichajes del club y su disposición a dejar la entidad.

Al contestarle el club que cuenta con él y remitirse a las cláusulas que estipula su contrato para romperlo, Gracia ha vuelto a ponerse al frente de la plantilla, aunque aún no ha trascendido su decisión final sobre su futuro.

Gracia llegó a primera hora de la mañana a la Ciudad Deportiva de Paterna y salió a los terrenos de juego con sus jugadores cerca de las once, media hora después de la hora de inicio oficial del entrenamiento.

Unos minutos antes de las 10.30 hizo acto de presencia en Paterna Murthy aunque no ha trascendido si se ha reunido con el entrenador o si ha visto también a la plantilla o sus capitanes para aclarar la situación.