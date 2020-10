Irlanda del Norte o Eslovaquia completarán el grupo de España. EFE/EPA/JAKUB GAVLAK

Madrid, 8 oct (EFE).- Irlanda del Norte o Eslovaquia completarán el grupo de España en la Eurocopa, tras sellar su pase a la final de la repesca de la ruta B, al imponerse este jueves en la tanda de penaltis a Bosnia e Irlanda, respectivamente.

El nombre definitivo del cuarto y último integrante del grupo E, que integran además de España, las selecciones de Polonia y Suecia, se conocerá el próximo 12 de noviembre cuando norirlandeses y eslovacos se jueguen a partido único el billete para la máxima cita continental.

Un encuentro en el que Irlanda del Norte tratará de volver a mostrar la misma intensidad y, sobre todo, la misma fe, que le permitió apear, contra todo pronóstico, este jueves a Bosnia de la competición.

Ni los nombres de figuras como Esin Dzeko o el barcelonista Miralem Pjanic logaron amilanar al corajudo equipo norirlandés, como tampoco lo hizo el tempranero tanto de Rade Krunic, que adelantó a los locales a los 14 minutos de juego en el marcador (1-0).

Un gol al que Irlanda del Norte respondió con una entrega, que quedó perfectamente reflejada en el tanto del empate de Niall McGinn, que firmó a los 53 minutos el 1-1 en una jugada en la que el centrocampista ganó por empuje la partida a los defensas locales.

No obstante, Bosnia pudo haber resuelto el duelo en un lanzamiento de Miralem Pjanic a los 62 minutos, pero el balón del barcelonista se estrelló en el larguero, condenando a los balcánicos a una tanda de penaltis, en la que Irlanda del Norte se impuso por 3-4.

Igualmente se resolvió en la tanda de penaltis el duelo entre Eslovaquia e Irlanda, tras concluir con empate 0-0 la prórroga.

Ronda de penaltis que los visitantes tuvieron la oportunidad de evitar en un remate del centrocampista Alan Browne que se estrelló en el poste en el último minuto de la primera parte de la prórroga.

Un fallo que los irlandeses acabarían pagando con la eliminación, ya que Eslovaquia se mostró más segura desde los once metros y se impuso por 4-2 a una Irlanda, que se quedará sin la posibilidad de jugar una Eurocopa que tiene una de sus sedes en Dublín.

Tampoco estarán en la Eurocopa del próximo año dos de las más firmes promesas del fútbol continental, los noruegos Martin Odegaard, jugador del Real Madrid, y Erling Haaland, tras la derrota (1-2) sufrida este jueves por el conjunto nórdico ante Serbia en Oslo.

Una derrota que llegó en la prórroga, pero que bien se podía haber producido antes, ya que los balcánicos se adelantaron por primera vez en el marcador (0-1) a los 82 minutos con un tanto de Segej Milinkovic-Savic.

Sin embargo, Noruega, que no disputa la fase final de una Eurocopa desde el año 2000, no se hundió y logró forzar la prórroga, tras igualar la contienda (1-1) con un gol del centrocampista Mathias Normann a falta de dos minutos para la conclusión.

Un tiempo extra en el que Serbia, que ya había gozado de mejores ocasiones durante los noventa minutos reglamentarios, decantó definitivamente la balanza a su favor, con un nuevo gol a los 102 minutos de Milinkovic-Savic, que estableció el definitivo 1-2 al resolver con un sutil toque un pase de Dusan Tadic.

El rival de Serbia en la final de la ruta C será Escocia/Israel, que tuvo que esperar hasta la tanda de penaltis para vencer a Escocia/Israel, tras concluir con empate (0-0) los 120 minutos disputados.

Rueda de penaltis en la que los escoceses, que no juegan la fase final de la Eurocopa desde el año 1996, se impusieron por 5-3 al conjunto israelí.

Muchos menos apuros pasó Islandia, la gran sensación de la última Eurocopa, en la que los nórdicos alcanzaron los cuartos de final, que se aseguró su presencia en la final de repesca, tras doblegar este jueves por 2-1 a Rumanía.

Un triunfo que tuvo un nombre propio, el del centrocampista del Everton inglés Gylfi Sigurdsson, autor en la primera mitad de los dos tantos del conjunto islandés.

Si a los 16 minutos Sigurdsson apeló a su potencia de disparo para resolver con un duro remate una bonita jugada individual al borde del área, en el 35 el islandés apeló a la sutileza para culminar una eléctrica triangulación del conjunto local.

Goles que hicieron estéril el posterior tanto de Rumanía, que pese acercarse en el tanteador (2-1) con un gol de penalti Alexandru Maxim a los 63 minutos, no pudo evitar el triunfo islandés.

El rival de Islandia en la final de repesca de la ruta A será Hungría, otra de las sorpresas de la Eurocopa de Francia 2016, que se impuso por un claro 1-3 a Bulgaria.

Los tantos del defensa Willi Orban, que abrió el triunfo magiar a los 17 minutos tras rematar con el hombro un saque de esquina, Zsolt Kalmar y Nemanka Nikolics, que estableció de cabeza en el 75 el momentáneo 0-3, plasmaron en el marcador la superioridad del conjunto húngaro.

Por su parte, Georgia y Macedonia del Norte se jugarán el próximo 12 de noviembre la posibilidad de disputar por primera vez la fase final de una Eurocopa, tras derrotar este jueves en las semifinales de la ruta D a Bielorrusia y Kosovo, respectivamente.

Si Georgia derrotó por 1-0 a Bielorrusia, gracias a un solitario tanto de penalti de Tornike Okriashvilvi a los 7 minutos de juego, Macedonia selló su pase a la final, tras imponerse por 2-1 a Kosovo con un gol a los 33 minutos de Darko Velkovski, que remató de cabeza una falta lanzada por el jugador del Levante Enis Bardhi.