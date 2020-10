Inflación de septiembre en Chile duplica las proyecciones

(Bloomberg) -- Los precios al consumidor de Chile subieron dos veces más rápido de lo esperado en septiembre, a medida que los retiros anticipados de los fondos de pensiones impulsaron el consumo y el Gobierno levantó las medidas de cuarentena en más ciudades.

Los precios al consumidor aumentaron 0,6% desde agosto, el mayor aumento mensual desde enero, dos meses antes de que el brote de covid-19 golpeara a Chile. Con respecto al año anterior, los precios subieron 3,1%, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadísticas. Las estimaciones medias de los analistas encuestados por Bloomberg eran de 0,3% y 2,8%, respectivamente.

Datos clave

Entre los mayores incrementos, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 1,8% en el mes, mientras que equipamiento y mantención del hogar aumentaron 1%

Las bebidas alcohólicas y el tabaco cayeron 0,5%, el descenso más significativo

La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó en 0,3%

La inflación acumulada en lo que va de año es de 2,1%

Más información

La actividad en agosto se desplomó 11,3% con respecto al año anterior, en comparación con una estimación media de 8,5% de analistas encuestados por Bloomberg

Los legisladores están debatiendo actualmente en el Congreso un proyecto de ley que permitiría a los chilenos hacer un segundo retiro de sus fondos de pensiones, luego de aprobar el primero en julio. Las medidas están destinadas a ayudar a las personas durante la desaceleración económica causada por la pandemia.

Nota Original:Chile September Inflation Twice as Forecast as Economy Reopens

©2020 Bloomberg L.P.