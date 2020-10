Honduras urge acciones de Guatemala para frenar la basura arrastrada por el río Motagua

Fotografía tomada el pasado 26 de noviembre en la que se registró una panorámica general aérea del río Motagua, que lleva cientos de toneladas de basura de las ciudades de Guatemala y desemboca en la frontera con Honduras, en Izabal (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Tegucigalpa, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Honduras indicó este jueves que el país "no está dispuesto a seguir" recibiendo la basura que arrastra el río Motagua desde Guatemala, contaminando las aguas hondureñas en el Caribe, y volvió a exigir al país vecino "acciones inmediatas" para contrarrestar la contaminación.

La comisionada presidencial de Honduras para el río Motagua, Liliam Rivera, se reunió hoy virtualmente con el ministro y viceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Guatemala, Mario Rojas y Ángel Lavarreda, respectivamente, quienes le informaron sobre los avances en la reparación de la barda industrial, pero aún no está funcionando en su totalidad.

“Comprendemos que el cauce del río esté alto, pero es urgente que las autoridades guatemaltecas aceleren la reparación de esta barda industrial, que si bien no es una solución definitiva a esta problemática ambiental, contribuye a disminuir el impacto de basura en nuestras costas", subrayó.

Contrarrestar la contaminación en el río Motagua para Honduras es "una situación de carácter urgente que requiere de acciones inmediatas", enfatizó la funcionaria en un comunicado divulgado por la Presidencia hondureña.

“Estamos de acuerdo en que las soluciones definitivas pasan por la construcción de rellenos sanitarios y celebramos que Guatemala esté trabajando en programas de educación ambiental, pero a la par deben implementar soluciones inmediatas”, añadió.

Lamentó que las autoridades de Recursos Naturales y Ambiente de Guatemala no vayan a habilitar las biobardas que había colocado el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) para retener los residuos.

Rivera aseguró que una delegación de Honduras viajará a Guatemala para comprobar el "buen funcionamiento" de la barda industrial.

DAÑOS AL ECOSISTEMA MARÍTIMO Y LA PESCA

Los desechos están causando un grave daño al ecosistema marítimo de Honduras, que oficialmente ha pedido en varias ocasiones a Guatemala que busque una solución al problema

."No es posible que sigan viendo este problema sólo desde el ámbito de reuniones sin compromisos, cuando las playas hondureñas están recibiendo los impactos de los residuos sólidos", señaló Rivera.

Detalló que la sociedad civil se ha organizado y cuenta con el apoyo de organizaciones ambientales internacionales para interponer una demanda en contra de Guatemala por los altos índices de contaminación en las costas hondureñas.

La mayor contaminación de la cuenca del río Motagua, la más extensa de Guatemala, con una longitud de 472 kilómetros, proviene de la capital, principalmente de los desechos sólidos del relleno sanitario, dijo Rivera al citar un estudio de la organización ecológica Madre Selva.

La contaminación provoca un daño ambiental, pero también tiene un "impacto económico y social" en los hondureños, en especial en las familias que viven de la pesca artesanal en las comunidades de las barras del río Motagua y Cuyamel, quienes hoy se han quedado sin fuente de ingresos, resaltó la funcionaria.

Por ello, agregó, Honduras espera que Guatemala convoque "a la mayor brevedad" la II Reunión de la Mesa Técnica Bilateral Interinstitucional para poder cumplir los acuerdos suscritos entre ambas naciones en 2018 y establecer "soluciones definitivas" a la contaminación del río Motagua.