Honduras supera los 81.000 contagios y muertos suman 2.466 por COVID-19

Vendedores de frutas vuelven a las calles en el zonal belén de Comayagüela, al norte de la capital en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Humberto Espinoza/Archivo

Tegucigalpa, 7 oct (EFE).- Los contagios por COVID-19 en Honduras superan los 81.000, en tanto que la cifra de muertos ascendió a 2.466 con 19 registrados este miércoles por el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En otro día de pocas pruebas PCR de laboratorio, solamente 747, el Sinager indicó que 498 dieron positivo, con las que se elevó a 81.016 el número de contagios en siete meses de pandemia.

Los departamentos de Olancho, con 136; Francisco Moarazán (81), Atlántida (75), Choluteca (50) y Copán (49), en el oriente, centro, Caribe y occidente del país, fueron los que más casos de contagios registraron hoy, añadió el informe del organismo sanitario.

Honduras también registró hoy 771 personas hospitalizadas a causa del coronavirus, de las que 574 están en condición estable, 168 graves y 29 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 459 pacientes recuperados, para un total de 30.590.

La tasa de letalidad en el país centroamericano es de 3,04 por ciento, según los registros del Sinager.

DETECTAN 57 FALLAS EN CINCO HOSPITALES MÓVILES

Mientras la curva de la pandemia de COVID-19 sigue en alza, Honduras aún no dispone de siete hospitales móviles comprados en marzo en Turquía, a un costo que ronda los 48 millones de dólares.

La compra de los siete nosocomios, de los que solamente han llegado dos, para que funcionen en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades más importantes del país, ha sido salpicada por denuncias de presunta corrupción, lo que ha llevado al Ministerio Público a una investigación.

Los primeros dos hospitales llegaron el 10 de julio, y tres meses después de su desembarque en Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, no se sabe cuándo comenzarán a funcionar, mientras que los cinco restantes no llegaron en septiembre, como habían anunciado fuentes oficiales.

La Comisión Interventora de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) informó hoy que una misión técnica conformada por tres personas con el fin de supervisar los avances y verificación de las instalaciones físicas y de equipo de los cinco hospitales móviles restantes conoció de 57 hallazgos que deben ser subsanados por el proveedor.

Los 57 hallazgos "fueron remitidos al proveedor para que subsane todas las recomendaciones antes del embarque de los módulos hospitalarios y que la entrega se realice en las condiciones descritas en el contrato", indicó la Comisión Interventora en un comunicado.

La nota oficial subraya que la Comisión Interventora de Invest-H "asume de forma responsable que no recibirá ningún modulo hospitalario que no cumpla con las condiciones contractuales".

Además, "si el proveedor no cumple con la subsanación, Invest-H recurrirá a los mecanismos legales para solicitar el cumplimiento del contrato", señaló la Comisión Interventora.