Harris y Pence chocan por una vacuna contra la COVID-19 aprobada por Trump

En la imagen, la senadora Kamala Harris (i), el vicepresidente de los EE.UU. Mike Pence (d) y la moderadora Susan Page (c) durante el debate vicepresidencial en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Washington, 7 oct (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su rival demócrata, Kamala Harris, chocaron este miércoles durante su cara a cara por la vacuna contra la COVID-19 después de que la senadora afirmara que no se la pondrá si se lo pide Donald Trump.

"Si el doctor (Anthony) Fauci (el principal epidemiólogo de la Casa Blanca), si los médicos nos dicen que debemos ponérnosla, seré la primera en la fila para ponérmela, absolutamente. Si Donald Trump nos dice que debemos ponérnosla, no lo haré", dijo Harris en el debate frente al vicepresidente, Mike Pence.

A lo que Pence le respondió: "Solo les pido que dejen de politiquear con la vida de la gente. La realidad es que tendremos una vacuna, creemos, antes de fin de año y tendrá la capacidad de salvar innumerables vidas de estadounidenses".

La pandemia fue el primer segmento del debate entre Harris y Pence, el único de toda la campaña, que tiene lugar en Utah.

Harris fue la primera en responder y dijo que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Donald Trump es el "mayor fracaso" de la historia del país.

"El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier Administración presidencial en la historia de nuestro país", señaló la demócrata.

Por su parte, Pence calificó de "plagio" el plan presentado por el aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, si llega al poder en enero: "Cuando miras el plan de Biden, se parece mucho a lo que el presidente Trump y yo y nuestro grupo de trabajo hemos estado haciendo".

Además, el vicepresidente defendió su asistencia a un evento hace 11 días en la Rosaleda de la Casa Blanca, que pudo ser el foco de los contagios entre personal de la mansión y el propio presidente, Donald Trump.

"Mi mujer, Karen, y yo estuvimos allí, y estuvimos honrados por estar allí. Mucha gente de quienes estuvieron en el acto, Susan (moderadora), en realidad muchos se hicieron las pruebas de coronavirus, y fue un acto al aire libre, lo que todos nuestros científicos aconsejan habitualmente y rutinariamente", dijo Pence.

La demócrata, sin embargo, acusó a Pence y al Gobierno de Trump de esconder información a los estadounidenses desde el momento en enero en el que tuvieron constancia de la peligrosidad de la pandemia.

"Respetas al pueblo estadounidense cuando les dices la verdad. Respetas al pueblo estadounidense cuando tienes el coraje, de un líder, de hablar de esas cosas que quizás no quieres que la gente escuche pero que necesitan escuchar para poder protegerse", afirmó.