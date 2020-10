Hamilton es contrario a la construcción de un nuevo circuito en Rio

El piloto británico Lewis Hamilton, defensor del medioambiente, mostró su oposición a la construcción de un nuevo circuito en Rio de Janeiro (Brasil), durante una conferencia de prensa este jueves en el marco del Gran Premio de Eifel, previsto el domingo en Alemania.

"Mi opinión es que el mundo no necesita un nuevo circuito", afirmó. "El mundo está lleno de muy buenos circuitos. Me encanta Interlagos (en Sao Paulo)", añadió.

"No sé cuáles son los detalles (del proyecto). Oí decir que sería potencialmente respetuoso con el medioambiente. Pero la cosa más perdurable que usted puede hacer es no cortar árboles, especialmente en periodo de pandemia y de crisis mundial", prosiguió el séxtuple campeón del mundo.

"Con la deforestación y todo lo demás, eso no me parece un paso juicioso. No conozco los detalles pero eso es algo que yo apoyo".

Mientras que el contrato entre la F1 y el anfitrión actual del GP de Brasil, el circuito de Interlagos, expira este año, el promotor del Mundial valora la opción de desplazarlo a Rio de Janeiro, sobre una base militar que albergó los Juegos Olímpicos en 2016.

La construcción de este circuito obligaría a la tala de árboles, que posteriormente serían replantados.

El Gran Premio de Eifel, 11ª prueba de 17 esta temporada, está programado de viernes a domingo en el circuito de Nürburgring.

pel/iga/psr