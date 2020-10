Georgina Rodríguez y Rosalía, competición por ver cuál de las dos luce más logos de su marca favorita

La cantante y la modelo llevan el exceso a la enésima potencia con sus últimos looks



MADRID, 8 (CHANCE)



No se puede negar que tanto Rosalía como Georgina Rodríguez son dos de las españolas más seguidas en este momento. Tanto la cantante como la novia de Cristiano Ronaldo cuentan con millones de seguidores en todo el mundo y, cada paso que dan, y cada look que lucen, se convierten en noticia.



En esta ocasión, y en plena semana de la moda de París, la artista y la modelo han presumido de una de sus marcas fetiche, Louis Vuitton, y lo han hecho demostrando que la discreción no es para ninguna de las dos y que exceso es una palabra que las define a la perfección. Y es que, conscientes de que tienen belleza y carisma suficiente para ponerse lo que les venga en gana, no han dudado en plantarse dos modelitos que, cuanto menos, hacen una publicidad excelente a la firma francesa. Y eso, sin ponerse de acuerdo y estableciendo una especie de "competición" para ver quién luce mejor el logo de la lujosa casa de moda, si Georgina o Rosalía.



Georgina, que se convirtió en una de las protagonistas del desfile de Louis Vuitton en la ciudad de amor, ha elegido para la ocasión un trench de la firma con su clásico color marrón y su logotipo impreso a lo largo y ancho de la exclusiva, y carísima prenda. Como complemento, un bolso de mano rojo de la misma marca, con el que le dio el toque elegante al look.



Rosalía, por su parte, mucho más excesiva, se vistió de Louis Vuitton de arriba a abajo para el estreno de la nueva ficción de Amazon, "Savage". La famosa cantante decidió ir combinada de pies a cabeza, luciendo un pañuelo a lo pirata cubriéndole el pelo, un top, unos ajustados pantalones y hasta tres bolsos colgados de la cintura, del colorido estampado de la firma francesa, con su logo de colores repetido hasta la saciedad sobre fondo blanco. Cuanto menos, original.



¿Y vosotros qué opinais de los looks elegidos por Rosalía y por Georgina? ¿Son too much o ellas los defienden bien? Lo que si que es seguro es que Louis Vuitton estará encantado de la publicidad que, en sitios distintos y con horas de diferencia, han hecho de sus prendas y complementos dos de las celebrities más seguidas y admiradas en la actualidad.