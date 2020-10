Fútbol/Selección.- Adama: "Trabajo fuera del campo, pero no hago pesas"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El extremo de la selección española Adama Traoré ha explicado que "como profesional" completa trabajo fuera del campo para mejorar su condición física, pero que "pesas en sí" no realiza y que su explosión física está más relacionada con su genética, un arma que quiere poner al servicio del equipo nacional para devolver la "confianza" mostrada por Luis Enrique Martínez.



"Trabajo hay, eso está claro, como profesional siempre hago trabajo preventivo para mejorar, pero pesas exactamente no hago porque mi genética me hace ganar mucho volumen muy rápido. Hago un trabajo fuera de los terrenos de juego para mejorar físicamente, pero pesas en sí no hago. Esa es la realidad", explicó Adama ante la prensa.



Un día después de su debut internacional frente a Portugal, el extremo recordó los obstáculos superados. "Agradezco a Luis Enrique y su staff su confianza. Estuve muchísimo tiempo intentando debutar con la selección y ellos han insistido. No tengo más que agradecimiento y ahora quiero corresponder estando al cien por cien cuando me necesite en el campo", prometió.



Con doble nacionalidad española y maliense, el jugador de Wolverhampton ha explicado que tenía claro con qué selección quería jugar. "No llegué a hablar con Kanouté. Lo conocí cuando yo era muy pequeño y fui a ver a los jugadores de Mali en una concentración, es una persona muy amable, pero esta vez no he llegado a hablar con él por el tema de la selección", aclaró.



En cuanto a su estilo de juego, subrayó que puede ser bueno que tenga "tres rivales" marcándole porque "eso significa que hay gente libre dentro del campo". "Hay que jugar con eso para sacar el máximo provecho", dijo, añadiendo que "lo del aceite corporal" que se pone sobre la camiseta "era un secreto". "Pero aquí ya lo sabe todo el mundo. Tuve problemas de hombro y me hacen faltas intentando agarrarme. Lo hago para que no puedan agarrarme y también para evitar lesiones", reveló.



Sobre su velocidad, señaló que "algún día" le gustaría cronometrarse sobre 100 metros en una pista de atletismo. "Cuando juego, los técnicos me dicen después a qué velocidad he ido gracias al GPS y les sorprende. Es parte de mi juego y utilizo esa cualidad para sacar provecho de ello", refirió.



Por último, Adama se refirió a su buena relación con Ansu Fati. "No hablamos del Barça, hablamos de temas más generales. Yo he estado muchos años en el club y él también, nos conocemos desde hace tiempo. Decir si yo le vendría bien al Barça no es cosa mía, lo mío es intentar ser mejor cada día. Esa es mi mentalidad. Si soy el mismo de ayer, para mí es un día perdido", resumió.