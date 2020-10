Fútbol.- Marc Duch: "El cuerpo nos pide votar la moción"

17/09/2020 Los promotores de la moción de censura al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su Junta Directiva, entregan las firmas necesarias para emprender el voto de censura DEPORTES NOU IMPULS FCB



El presidente de 'Manifest Blaugrana', Marc Duch, ha asegurado como portavoz de los ocho grupos de opinión que emprendieron junto a tres precandidaturas la moción de censura a la Junta Directiva del FC Barcelona que, más que una dimisión, lo que quieren es "votar".



"Lo que nos pide el cuerpo es ir a votar, y lograr un 70-80 por ciento de apoyo. Eso es lo que queremos. Si luego Bartomeu y su Junta no tienen ganas de sufrir esa vergüenza... Pero queremos votar", manifestó en rueda de prensa.



Además, pese a que este mismo jueves el vicepresidente primero del club, Jordi Cardoner, señalara a que sería la Generalitat y el departamento de Salud quien diría si era viable o no celebrar la votación, creen que es perfectamente posible hacerlo.



"Somos conscientes de las restricciones sanitarias, no hay que forzar la máquina, pero no quita que un acto de votación en un día o dos, al aire libre, en la explanada del Camp Nou, con distancias y mascarillas y geles es perfectamente viable", aseguró Duch.



"Se debe hacer la votación cuanto antes mejor, antes de que la pandemia vaya avanzando", apremió el líder de 'Manifest Blaugrana', quien celebró haber superado las 19.000 firmas válidas, cuando eran necesarias 16.521, para emprender la tercera votación de moción de censura en la historia de la entidad.



"Se ha luchado por cada firma, como demuestra que el 95 por ciento de las firmas han sido válidas. Resultado más que satisfactorio. Ahora queda esperar al día de votación, para que nos dejen votar y opinar con las mayores medidas sanitarias", reiteró.



Tras superar las fases de la recogida y de la validación de firmas, ahora esperan con ansia esta tercera fase, la de la votación, en un máximo de 20 días. "Cuanto antes, mejor. Encaramos esta fase con todo el optimismo del mundo. Tenemos más de 19.000 socios que han censurado a la Junta de Bartomeu y esperamos a todos ellos y a más el día de la votación", manifestó.