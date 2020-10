Fútbol.- Campaña: "Había interés del Atlético, pero parece que los clubes andan escasos de dinero"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El jugador del Levante José Campaña, flamante internacional español, ha desvelado que su representante le trasladó este verano el "interés del Atlético de Madrid", pero aseguró que el fichaje no se ha llevado a cabo porque "parece que los clubes andan escasos de dinero" esta temporada.



"Mi representante me dijo que había interés del Atlético de Madrid, pero parece que los clubes andan escasos de dinero y mi presidente no se baja del burro", apuntó Campaña en declaraciones al programa 'El Transistor' de Onda Cero.



"Estoy muy contento en el Levante, es el club que me ha hecho venir a la selección y disfrutar", añadió el centrocampista sevillano, cuya opción para llegar al Atlético ha ganado fuerza esta semana tras el adiós de Thomas Partey, que ha dejado el club colchonero para jugar en el Arsenal.



Además, Campaña se mostró "muy feliz" por el debut con la selección española en el partido amistoso frente a Portugal del pasado miércoles. "Cuando sonó el himno me acordé de todos los que me han apoyado para llegar a ser lo que soy", afirmó el centrocampista del Levante, que se sintió como "uno más" en el vestuario de 'la Roja'.



"Yo confiaba en mí, por eso elegí empezar de nuevo en un Segunda, para subir, para empezar de cero y salir hacia adelante. El punto de inflexión en mi carrera llegó en el Alcorcón, confiaron en mí, e hice caso a mi padre, que me dijo que paraba y empezaba de cero o me perdía. Pasé por una etapa difícil en la que cambiaba de equipo y país cada poco tiempo", sentenció.