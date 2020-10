Fórmula 1.- Mercedes confirma un positivo por coronavirus en su equipo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La escudería Mercedes, vigente campeona del mundo de Fórmula 1, confirmó este jueves el positivo de uno de sus componentes del equipo por coronavirus, un día antes de que dé comienzo el Gran Premio de Eifel, que se disputará en el circuito alemán de Nurburgring.



"Podemos confirmar que un miembro del equipo dio positivo por COVID-19. Esto se ha gestionando y se está gestionando de acuerdo a los protocolos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), trabajando en estrecha colaboración con la FIA", indicó Mercedes en un breve comunicado.



La escudería alemana no desveló la identidad de la persona afectada, pero sí confirmó que sus pilotos Lewis Hamilton y Valtteri Bottas no están contagiados. Mercedes insistió en que permanece "trabajando junto con el organismo gobernante FIA".



La temporada de F1 se desarrolla en medio de estrictas normas de seguridad e higiene, además de test obligatorios previos a cada Gran Premio entre todos los miembros del 'gran circo'. Los equipos trabajan en burbujas y mini burbujas para asegurarse de que puedan competir incluso si alguien diese positivo.



"Es importante recordar a todos que esto todavía está aquí y no desapareció", dijo el líder del Mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton.