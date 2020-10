Florida vive una jornada con muchos casos nuevos y malas señales económicas

Con los casos de hoy, los acumulados en Florida desde el 1 de marzo se sitúan en 726.013, la tercera mayor cifra por estados en EE.UU., según el Departamento de Salud de Florida. EFE /CRISTOBAL HERRERA /Archivo

Miami, 8 oct (EFE).- Florida sumó este jueves 3.306 nuevos casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, la cifra más alta de lo que va del mes de octubre, en una jornada con malas señales desde el punto de vista económico y del empleo.

Con los casos de hoy, los acumulados en Florida desde el 1 de marzo se sitúan en 726.013, la tercera mayor cifra por estados en EE.UU., según el Departamento de Salud de Florida.

Las muertes se elevaron en 164 y llegan a 15.248 desde el inicio de la pandemia, incluyendo las de 180 no residentes en Florida que fallecieron aquí por COVID-19.

Desde el 1 de marzo ha habido por lo menos 45.483 ingresos hospitalarios a causa del nuevo coronavirus y hoy había 2.145 hospitalizados por ese motivo en todo el estado.

En Miami-Dade, Broward y Palm Beach, los tres condados que forman el epicentro de la pandemia en Florida, hubo 19, 3 y 8 nuevas muertes y 441, 240 y 281 nuevos casos, respectivamente.

Miami-Dade acumula 173.721 contagios y 3.387 decesos, Broward 78.614 y 1.443, y Palm Beach, 47.525 y 1.416.

Todo el estado de Florida está en Fase 3 de la reapertura y esta semana se iniciaron las clases presenciales en las escuelas públicas de Miami-Dade, el condado con más casos de COVID-19 de todo EE.UU. después de Los Ángeles.

En una escuela de Doral, en Miami-Dade, se registró el primer caso conocido hasta ahora de COVID-19 desde que se reabrieron la aulas.

En todo Estados Unidos se registran 7.560.010 casos de SARS-CoV-2, entre ellos el del propio presidente Donald Trump, y 212.103 por la enfermedad de la COVID-19.

También se supo hoy que en la semana que terminó el 3 de octubre pasado se registraron más solicitudes de personas que por primera vez piden el subsidio por desempleo en Florida, un indicador que iba bajando semana tras semana.

De 32.373 solicitudes una semana antes se pasó 40.200, según cifras del Departamento de Trabajo.

Por el contrario, hubo menos renovaciones de solicitudes, lo que, según los analistas, no es necesariamente una buena señal.

La baja de 373.194 a 273.985 solicitudes renovadas puede deberse a que hay desempleados que ya han agotado las doce semanas de subsidio a las que tienen derecho los trabajadores en Florida, uno de los estados que menos protección por desempleo ofrecen.

El índice de desempleo de Florida fue de 7,4 % en agosto, último mes del que hay datos.

A pesar de la reapertura económica casi total del estado, hay empresas, como Disney, que están anunciando despidos en un estado muy dependiente de los ingresos por turismo, un sector en el que la vuelta a la normalidad va muy lenta.

Según medios de Orlando, la ciudad floridana famosa por sus parques temáticos y de atracciones, a los 6.700 trabajadores no sindicalizados que dejarán de trabajar para Disney en diciembre se van a sumar los despidos de 8.875 trabajadores a tiempo parcial con afiliación sindical.