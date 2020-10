Facebook retira cuentas falsas que intentaban favorecer a Trump

(Bloomberg) -- Facebook Inc. eliminó una red de cuentas con sede en Estados Unidos, donde personas falsas comentaban enlaces a noticias para tratar de influir en la opinión pública a favor del presidente Donald Trump antes de las elecciones.

Las cuentas, que comenzaron en 2018 y continuaron hasta este año, se dedicaban a “criticar al Partido Demócrata y al candidato presidencial Joe Biden y elogiar al presidente Trump y al Partido Republicano”, informó Facebook en un reporte.

Las cuentas desde las que se publicaron los comentarios, creadas para asemejarse a usuarios reales de Facebook, se referían a las elecciones, el covid-19 y temas de política. Intervinieron con mayor frecuencia en cuentas de Facebook pertenecientes al Washington Post, Fox News, MSNBC, CNN y The New York Times.

Facebook retiró la red de cuentas por actividad falsa. La empresa vinculó al grupo con Rally Forge, una empresa estadounidense de marketing que trabaja para Turning Point USA e Inclusive Conservation Group. Turning Point USA anima a los jóvenes a involucrarse en causas conservadoras.

Rally Forge ahora está bloqueada en Facebook, al igual que su esfuerzo de influencia de 200 cuentas y 55 páginas de Facebook, así como 76 cuentas de Instagram. El grupo también ha gastado alrededor de US$973.000 en anuncios en Facebook.

Twitter Inc. también dio a conocer el jueves un grupo de operaciones de información, y dijo que eliminó del servicio 1.594 cuentas por “varias violaciones a las políticas de manipulación de nuestra plataforma”.

Ninguna de las cinco redes retiradas por Twitter se originó en Estados Unidos. El grupo más grande correspondía a 926 cuentas de Tailandia que amplificaban contenido progubernamental y promilitar. Twitter dijo que es posible que la red se pueda “vincular de manera confiable al Ejército Real de Tailandia”.

Nota Original:Facebook Pulls Fake Accounts Trying to Promote Trump Over Biden

