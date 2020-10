Exigen que El Salvador permita el aborto a niñas embarazadas por violación

Una mujer coloca unas flores junto a un cartel conmemorativo en honor a "Beatriz", el nombre ficticio con el que se conoció a una joven de 22 años que padecía lupus y que pidió a la Corte Suprema de Justicia abortar en 2013, sin obtener un resultado positivo, durante un acto hoy, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 8 oct (EFE).- Un grupo de mujeres defensoras de los derechos de la mujer y feministas exigieron este jueves al Estado de El Salvador que permita el aborto a las niñas que quedan embarazadas tras una violación y pidieron que las instituciones competentes garanticen los derechos sexuales y reproductivos.

Keyla Cáceres, de la Colectiva Amorales, dijo a Efe que, según datos del Ministerio de Salud (Minsal), entre enero y junio de este año se reportaron al menos 258 niñas embarazadas de 10 a 14 años, principalmente en la zona occidental y central.

Señaló que sólo en San Salvador se registran 90 casos y lamentó que en este país las niñas, adolescentes y mujeres "sigamos siendo ciudadanas de segunda categoría".

"Como ciudadanas de segunda categoría nos ve la legislación salvadoreña y los tomadores de decisiones, quienes no ven los derechos sexuales y reproductivos, y la despenalización del aborto como una prioridad", enfatizó.

Al dato de las niñas de entre 10 y 14 años embarazadas se suma la cifra de 6.581 adolescentes y jóvenes con edades entre los 15 y 19 años que recibieron atención prenatal.

Por su parte, Pamela Alfaro, activista del movimiento feminista de El Salvador, señaló que "el Estado no está garantizando ni las condiciones, ni los derechos que como mujeres tenemos, es un Estado misógino, opresor y machista".

"Exigimos que se dé la oportunidad de abortar a las niñas violadas y luego obligadas a llevar su embarazo a termino, cuando ni su cuerpo ni su mente están condiciones para enfrentar esta situación", dijo a Efe.

Alfaro añadió que "el Gobierno actualmente plantea un El Salvador sin problemas y este tipo de problemas (violaciones a niñas) se está tratando de invisibilizar y no se está tomando en cuenta el derecho a abortar que tienen estas menores".

La exigencia al Estado salvadoreño se dio en un acto para conmemorar a "Beatriz", el nombre ficticio con el que se conoció a una joven de 22 años que padecía lupus y que pidió a la Corte Suprema de Justicia abortar en 2013, sin obtener un resultado positivo.

La joven, quien falleció en 2017 en un accidente de tráfico, dio a luz mediante cesárea a las 26 semanas de embarazo y cinco horas después de ser extraída del vientre de su madre la hija de "Beatriz", que carecía de cerebro, murió.

"Lamentamos el silencio que hay alrededor del caso de Beatriz y que nadie tenga la voluntad de aceptar los errores cometidos por sistema de Salud y el Judicial", expresó Cáceres.

En El Salvador, hasta la reforma de 1997 del Código Penal, el aborto se permitía en tres supuestos: por violación, por malformaciones graves del feto y cuando el embarazo suponía un riesgo para la vida de la madre.

A partir de ese año, se retiraron todas las excepciones y se prohibió el aborto en su totalidad en cualquier caso.

Desde ese año miles de mujeres salvadoreñas han sido denunciadas por supuestos abortos, cientos han pasado por procesos judiciales, y al menos 182 féminas han enfrentado diferentes procesos de condena.