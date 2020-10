España.-Economía.- Calviño anuncia que la emisión de deuda se reducirá en 15.000 millones de euros de aquí a final de año

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado este jueves que, atendiendo a las necesidades efectivas, la emisión de deuda prevista se reducirá en 15.000 millones de euros de aquí a finales de año.



Durante la presentación del cuadro macroeconómico el pasado martes, Calviño adelantó que se estaba estudiando reducir la cifra de 100.000 millones de euros de emisiones adicionales que se habían estimado inicialmente, pero sin especificar en qué cuantía se recortaría. Hoy ha cifrado esta disminución sobre lo previsto en 15.000 millones de euros.



Calviño, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha asegurado además que la previsión que ha hecho el Gobierno de que el Plan de Recuperación de la economía española procurará la creación de 800.000 empleos en tres años es "prudente" y será superior a esta cifra.



En este sentido, ha explicado que en esa previsión de 800.000 empleos anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha incluido el impacto de los planes expansivos que realizarán otros países que son socios comerciales de España.



La ministra ha afirmado que el objetivo del Gobierno es que esos nuevos empleos que se generen sean de calidad y ha destacado que, desde el momento más duro de la pandemia, la economía española ha conseguido crear medio millón de puestos de trabajo.



Calviño ha señalado además que el control que se hará del uso de los fondos europeos para el Plan de Recuperación será "exhaustivo" y ha reiterado que el crecimiento del PIB para el tercer trimestre será "muy intenso", del orden del 13%.



Por otro lado, preguntada por si el Gobierno tiene intención de subir los impuestos a la banca, Calviño ha asegurado que "no es un tema que este sobre la mesa". "No quiero decir nada concreto sobre cosas que no están en discusión", ha precisado.