El uruguayo Diego Rolan se incorpora a la pretemporada del Deportivo

El uruguayo Diego Rolan. EFE/ David Aguilar/Archivo

A Coruña, 8 oct (EFE).- El internacional uruguayo Diego Rolan se ha incorporado este jueves a la pretemporada del Deportivo, club al que pertenece y que le ha inscrito en Segunda División B.

El futbolista se ha entrenado con sus compañeros de equipo en la Ciudad Deportiva de Abegondo una vez finalizado el mercado estival sin que el Deportivo considerara suficientes las ofertas que llegaron por él.

El club gallego contará con él en la plantilla al menos hasta que se abra la ventana de enero, momento en que podría salir del equipo para buscar otro destino.

El caso de Rolan, internacional con la selección uruguaya, es paradójico ya que no ha vestido la camiseta del Deportivo ni en Primera ni en Segunda División y lo hará, sin embargo, en la categoría de bronce del fútbol español.

Primero fue el Juárez mexicano el que descartó ejercer la opción de compra que se había guardado la temporada pasada, en la que defendió esa camiseta cedido por el Deportivo, y en las últimas semanas, el club gallego intentó venderlo a algún equipo francés como el Nimes o el Girondins, pero no hubo acuerdo.

"Las ofertas eran insuficientes. La realidad del fútbol es distinta tras el coronavirus. Los precios que había eran unos y después de la pandemia son otros", señaló esta semana el responsable del área deportiva, Richard Barral, quien no descartó que el jugador salga del club en el mercado invernal.

El Deportivo, que ha perdido su plaza en las categorías profesionales después de 40 años en ellas, ha tenido que renegociar con Rolan, igual que con el resto de jugadores que han aceptado continuar.