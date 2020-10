El Salvador.- El Gobierno de El Salvador abona los sueldos de los trabajadores del Congreso tras un impago

11/02/2020 Imagen de archivo del Congreso de El Salvador. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TIWTTER @ASAMBLEASV



El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) de El Salvador, Luis Ortega, ha confirmado que los funcionarios del Congreso han recibido los sueldos correspondientes al mes de septiembre tras un breve impago por parte del Gobierno.



Así, se ha hecho efectiva la transferencia de fondos --de unos 3,6 millones de dólares aproximadamente-- para pagar los sueldos después de que se registrara un retraso por parte del Ministerio de Hacienda.



Ortega ha lamentado dicho impago y ha alertado de que este ha afectado a unas 2.200 familias de trabajadores del Congreso que se han retrasado a su vez en el pago de recibos y créditos con cooperativas y bancos. "Lastimosamente, se dio esta situación y quisiéramos pedir entre órganos de Estado que no vuelva a suceder una situación de estas, porque nosotros quedamos en fuego cruzado por intereses de carácter políticos y electorales", ha expresado.



Así, ha señalado que históricamente la fecha de pago para la Asamblea Legislativa ha tenido lugar entre el 18 y el 20 de cada mes. "De años y años. Hoy con la situación de esta crisis del coronavirus ha habido cambios que ya nos estaban tocando. Pero la ley es clara, dice que debe pagarse según los calendarios que están establecidos", ha afirmado.



A pesar de que la transferencia se ha efectuado, las denuncias presentadas ante la Fiscalía siguen su curso. "El daño fue hecho a la economía de cada uno de ellos", ha asegurado Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa.



Ponce, por su parte, ha cuestionado el argumento del Gobierno sobre la falta de recursos a causa de la pandemia, según ha informado el diario 'La Prensa Gráfica'.



USO DE FONDOS DURANTE LA PANDEMIA



La comisión especial del Congreso salvadoreño que investiga el uso de los fondos en el marco de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus ha decidido este mismo jueves citar al ministro de Sanidad, Francisco Alabi.



Diputados de diferentes agrupaciones políticas --a excepción de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)-- han advertido de que los ministros del Gobierno del presidente, Nayib Bukele, se han mostrado hasta ahora "evasivos" a la hora de rendir cuentas sobre la gestión de los recursos de emergencia.



Es por ello que la comisión ha decidido citar a Alabi para que "rinda cuentas" sobre el uso de estos fondos --un tema que subyace, además, al impago de sueldos registrado en septiembre--.



El primer alto cargo convocado por la comisión para declarar fue el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que ha sido acusado de retener los salarios de funcionarios del poder ejecutivo y judicial como "maniobra política".



En este sentido, los diputados ha denunciado que existe un "patrón" entre los ministros del Gobierno para evitar acudir a declarar ante la comisión, especialmente cuando se trata de hablar de fondos públicos.



"Aparentemente estamos frente a una conducta reiterada de este Gobierno de no rendir informes, cuentas, de no informar a la ciudadanía qué han hecho con los recursos públicos", ha expresado la diputada del FMLN Yanci Urbina.