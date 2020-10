El récord de contagios en EEUU centra el debate entre Pence y Harris

La moderadora del debate Susan Page de USA Today durante el debate vicepresidencial de 2020 entre el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence y la candidata demócrata a la vicepresidencia y el senadora de los Estados Unidos Kamala Harris en el campus de la Universidad de Utah en Salt Lake City, Utah, EEUU, el 7 de octubre de 2020. Justin Sullivan/Pool vía REUTERS

Por Michael Martina y Joseph Ax

SALT LAKE CITY, 8 oct (Reuters) - El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y la aspirante demócrata, Kamala Harris, celebraron el miércoles por la noche un debate que giró en torno a la gestión de la pandemia del coronavirus por parte de Donald Trump, mientras el propio presidente y varios miembros de su administración se recuperan o están siendo tratados por la enfermedad.

El debate, que tuvo lugar en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, transcurrió de manera relativamente tranquila en comparación con el enfrentamiento que mantuvieron Trump y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, la semana pasada, en el que predominaron los insultos personales, las interrupciones y un tono bastante bronco.

También se habló sobre el contagio del presidente y la edad de los dos aspirantes a ocupar el despacho oval (74 años el republicano y 77 el demócrata), con Pence, de 61, y Harris, de 55, tratando de demostrar que eran capaces de asumir el cargo si era necesario.

En cualquier caso, el debate del miércoles no parece que vaya a alterar la dinámica de una campaña en la que las encuestas de opinión dan como favorito a Biden a menos de cuatro semanas para los comicios del 3 de noviembre. Tanto Pence como Harris priorizaron no cometer errores y evitaron las preguntas más comprometidas.

Harris, senadora por California y ex fiscal general del Estado, sacó enseguida la cifra de muertes causada por la COVID-19 en EEUU -210.000 hasta el momento- y el consiguiente hundimiento de la economía.

"El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país", lanzó la demócrata nada más empezar.

En respuesta, Pence culpó a China por la pandemia y promocionó los esfuerzos de la administración estadounidense para combatir la enfermedad, incluyendo la decisión de Trump a finales de enero de restringir los viajes desde el epicentro de la pandemia en China.

(Información de Michael Martina Salt Lake City and Joseph Ax en Princeton, New Jersey; Información adicional de Trevor Hunnicutt, Doina Chiacu, Jason Lange and Alexandra Alper; traducción de Jorge Martínez)