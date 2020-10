El Gobierno boliviano denuncia que narcotraficantes secuestraron a tres policías

En la imagen un registro del ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, quien indicó que los tres agentes pertenecen a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 8 oct (EFE).- El Gobierno transitorio de Bolivia denunció este jueves que tres policías antinarcóticos fueron emboscados y secuestrados por supuestos narcotraficantes, tras un operativo en el que destruyeron una fábrica de cocaína en el centro del país.

Los tres agentes pertenecen a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), dijo a los medios el ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, de cuyo despacho depende la Policía Boliviana.

El suceso ocurrió en la mañana hora local en la localidad de Chimoré, una zona productora de hoja de coca en la región central de Cochabamba, donde la patrulla terminaba de destruir una fábrica de cocaína cuando fue "emboscada por narcotraficantes que estaban queriendo defender la fábrica", denunció Murillo.

"Estamos desplegando y hemos desplegado varias patrullas en la zona, estamos desplegando helicópteros, no vamos a agotar ningún recurso para recuperar a nuestros policías", sostuvo.

La autoridad transitoria exigió que los suelten "inmediatamente" y advirtió a los captores "que no se les ocurra tocar un solo pelo" a los uniformados, porque "no les va a ir bien".

Los agentes antidrogas tienen la instrucción de "defender su vida con las armas que tienen" y si es necesario, se pedirá ayuda a otros "grupos especiales" de las fuerzas del orden, agregó Murillo.

La hoja de coca está consagrada en la Constitución de Bolivia por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para fabricar cocaína.

La Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito señaló en su informe anual que los cultivos de coca en Bolivia aumentaron un 10 % en 2019 con relación al año anterior, al pasar de 23.100 a 25.500 hectáreas.

En 2017, el entonces Gobierno de Evo Morales amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.

El trópico de Cochabamba, donde se encuentra Chimoré, es una de las principales zonas productoras de hojas de coca en Bolivia y es considerado el bastión político y sindical del exmandatario, que sigue siendo el máximo dirigente de los cocaleros del lugar.