El coleccionista Santiago Vivanco defiende la "autenticidad" de sus lotes de Neruda

Barcelona (España) 8 oct (EFE).- El coleccionista Santiago Vivanco, que ha atesorado la mayor colección privada del poeta Pablo Neruda, que este jueves pone en subasta, ha defendido, en declaraciones a Efe, la "autenticidad" de las más de 600 piezas, aunque ha retirado una carta de Miguel Hernández por las dudas surgidas.

La Fundación Pablo Neruda ha considerado falsos o dudosos 32 de los 238 lotes que se subastan hoy de forma telemática a través de La Suite Subastas y el presidente de la Fundación Miguel Hernández, Aitor Larrabide, ha sostenido que una de las piezas, una dedicatoria del poeta alicantino al chileno, podría no ser auténtica, según publica el diario El País.

Sin embargo, Vivanco, que lleva más de 25 años adquiriendo objetos relacionados con el chileno, ha dicho "poner la mano en el fuego" por su colección, que "nunca había sido cuestionada hasta ahora", y que en numerosas ocasiones ha servido para que obras suyas "se expusieran públicamente en diferentes municipios de España y Chile".

A la vez, ha dado a conocer un correo electrónico de Mercedes Barcha, viuda de Gabriel García Márquez, poco antes de fallecer, en el que asevera que "no le cabe ninguna duda" de que uno de los libros que él posee con firmas de su marido y de Neruda es auténtico.

Santiago Vivanco ha reunido una colección que incluye documentos, manuscritos, libros dedicados y fotografías del poeta a lo largo de un cuarto de siglo, tras una veintena de viajes a Chile, donde incluso contactó con los hijos del poeta en varias ocasiones y con amigos suyos.

El pasado mes de marzo iba a subastarla en un lote único, con un precio inicial de 650.000 euros, por el que se había interesado el gobierno chileno, pero el acto se suspendió por la pandemia de coronavirus y hoy, finalmente, se podrá adquirir, pero en 238 lotes, que oscilarán entre los 50 y los 80.000 euros, el más caro de ellos el que agrupa la correspondencia de Neruda con su familia.

"Todo lo que he comprado a lo largo de este tiempo de un autor que admiro lo he hecho de buena fe, con transparencia, y me cuesta pensar que me han engañado, aunque si hay falsificaciones que cuenten conmigo para intentar acabar con ellas, pero deberían darme datos", aclara Vivanco.

En este punto, sostiene que en el caso de la dedicatoria de Miguel Hernández, "como hay dudas, aunque no las hubo hasta ayer", no quiere "traspasar ningún problema a nadie y por eso se retira de la subasta". "Pero sigo creyendo que es auténtica", subraya.

Respecto de la Fundación Pablo Neruda, precisa que ha mantenido contactos con el vicepresidente Enrique Inda Goycolea, que también es coleccionista, y no le da ningún argumento: "Es mi palabra contra la suya y la de otro bibliófilo, Luis Felipe Cordero, quien, sin embargo, hoy ha hecho saber que va a pujar. Si tantas dudas tiene, ¿cómo es que quiere participar en la subasta?", se ha preguntado.

Santiago Vivanco ha aseverado que no quiere "difamar" ni "poner en duda la honorabilidad de nadie", pero "¿qué intereses tienen Inda y Cordero? Igual quieren que nadie puje hoy para, más adelante, ser ellos los que pongan en subasta algunos de sus objetos y venderlos".

Santiago Vivanco justifica su decisión de subastar su colección al creer que ha terminado un ciclo y "otro coleccionista debe tomar el relevo con nuevas energías".