El Bayern esperó al final del mercado para no entorpecer la Liga de Campeones

El Bayern esperó el último día para realizar los fichajes de Bouna Sarr y Eric Maxim Choupo Moting y la incorporación de Douglas Costa, cedido por el Juventus. EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

Berlín, 8 oct (EFE).- El Bayern Múnich esperó deliberadamente a los últimos días del mercado de fichajes para realizar incorporaciones con el propósito de no crear una intranquilidad en la plantilla que pudiera afectar el rendimiento en la Liga de Campeones, según el director deportivo Hasan Salihamidzic.

"Hemos subordinado todo al éxito en la Liga de Campeones. No queríamos que la plantilla se viera afectada con rumores con respecto a jugadores que viene o se van", dijo Salihamidzic en declaraciones a la revista "Kicker".

El Bayern esperó el último día para realizar los fichajes de Bouna Sarr y Eric Maxim Choupo Moting y la incorporación de Douglas Costa, cedido por el Juventus. El fichaje de Marc Roca se realizó un día antes.

Con anterioridad se habían cerrado los fichajes del meta Alexander Nübel, del central Tanguy Nianzou y del extremo Leroy Sané.

Salihamidzic dijo que en general está satisfecho con las operaciones realizadas teniendo en cuenta las dificultades que había y el complicado calendario aunque el club tenía claro que no iba a hacer "locuras".

El Bayern descartó por ejemplo incorporar cedido a Callum Hudson-Odoi debido a que el Chelsea quería incorporar dos cláusulas que terminaban prácticamente convirtiendo la cesión en un fichaje por valor de 77 millones de euros.

En su lugar el Bayern optó por la cesión de Costa respondiendo al deseo del entrenador Hansi Flick que quería tener un cuarto extremo además de Sané, Serge Gnaby y Kingsley Coman.

Otro deseo de Flick era un recambio para Benjamin Pavard en la posición de lateral derecho para lo que se hizo el fichaje de Sarr.

Esta última incorporación, sin embargo, ha sido criticada después de que en el último partido de la Bundesliga Flick recurrió a Chris Richards para reemplazar a Pavard y el jugador, ascendido del segundo equipo, mostrase un buen rendimiento.

La llegada de Sarr, según el exjugador del Bayern Didi Hammann, puede bloquear la evolución de Richards.

Choupo-Moting, con un contrato por una temporada, llega en principio como suplente de Robert Lewandowski, lo que también afecta a una de las promesas del club, Joshua Zirkzee.