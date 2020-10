El 68 % de los hoteles reabrirá este año en Panamá tras el cierre por COVID

Panamá, con 117.300 casos de la COVID-19 y 2.448 muertes, es el país más afectado de Centroamérica en número de casos y lleva desde marzo con parte de su economía semiparalizada. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 8 oct (EFE).- El 68 % de los hoteles reabrirá en Panamá entre el próximo lunes , cuando se reactivará la aviación internacional tras siete meses de cierre por la pandemia, y diciembre, dijo este jueves a EFE el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armado Rodríguez.

Panamá cuanta con cerca de 32.000 habitaciones, de las cuales casi 22.000 pertenecen a hoteles afiliados de la Apatel, que representa 2.500 millones de los 3.000 millones de dólares de inversión turística que hay en el país, explicó Rodríguez.

Una encuesta realizada entre los 150 hoteles afiliados a Apatel arrojó que "el 36 % estarán abriendo en octubre, otro 32 % lo hará entre noviembre y diciembre, mientras que el resto lo haría para el primer trimestre del otro año (2021)".

"En esta primera etapa de octubre a diciembre si caso se reactivará un 30 % de los empleados", agregó el dirigente del gremio turístico, una de las industrias más golpeadas en el mundo por la crisis generada por el nuevo coronavirus.

UNA RECUPERACIÓN LENTA

Los dueños de hoteles "están claros de que el flujo de visitantes o demanda de visitantes será muy lenta, se espera alrededor del 10 %", especificó Rodríguez, que aclaró que "es un comportamiento que se ha visto en otros destinos que han ido abriendo y Panamá no será la excepción".

"Nos encontramos listos para la reapertura del sector; sabemos que la recuperación va a ser lenta, pero tenemos fe de que las personas, poco a poco, van a ir tomando esa confianza para recuperar el sector", agregó.

El próximo lunes se levantarán totalmente las restricciones a la movilidad y podrán retomar plenamente sus actividades la aviación internacional y el turismo, culminando un cronograma de reactivación gradual hacia "la nueva normalidad" que comenzó a finales de septiembre y que hasta ahora ha permitido la apertura del comercio no esencial, parques naturales y del deporte federado.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

El turismo, que aporta 4.000 millones de dólares, un 14% del PIB de Panamá, y genera unos 45.000 empleos, siendo unos de los "rubros fundamentales para la economía panameña", fue uno de los primeros sectores en cerrar y es de los últimos en abrir, según Rodríguez.

"Calculamos que el sector hotelero panameño ha dejado de percibir alrededor 40 millones de dólares mensuales más un 20 % equivalente al segmento de alimentos, bebidas y eventos dentro de los hoteles", dijo el presidente de la Apatel.

Sin embargo, aún no tienen cifras formales del número de hoteles que no abrirán, aunque algunos ya lo han comunicado públicamente.

"Tenemos la fe de que conforme las personas vayan tomando mayor confianza en viajar seguro, se vaya recuperando el turismo", sostuvo, y destacó que debido a los rigurosos protocolos sanitarios, nacionales internacionales a los que están sometidos "los hoteles no son un foco de infección" del nuevo coronavirus.

Panamá, con 117.300 casos de la COVID-19 y 2.448 muertes, es el país más afectado de Centroamérica en número de casos y lleva desde marzo con parte de su economía semiparalizada, que este año se prevé un caída entre el 9 % y un 13 % de acuerdo con las previsiones del Gobierno y de analistas. EFE

