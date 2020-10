EE.UU. insta a fiscal de Guatemala a perseguir corruptos y no a su mismo equipo

En la imagen el El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak. EFE/ Esteban Biba /Archivo

Guatemala, 8 oct (EFE).- El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, instó este jueves a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a perseguir corruptos y no a su propio equipo de trabajo.

"La Fiscal General (de Guatemala) tiene como deber perseguir legítimas investigaciones de corrupción hasta donde lleven. Persiga a los corruptos, no a sus fiscales anticorrupción en la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad)", señaló Kozak mediante sus redes sociales.

El funcionario añadió en su mensaje que "Estados Unidos cuenta con Guatemala como un aliado en la lucha contra la corrupción".

Las palabras de Kozak llegan en la misma semana en la que Porras dio trámite a nueve procesos administrativos contra personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la mayoría de ellos en contra de Juan Francisco Sandoval, director del departamento.

Sandoval y su equipo empezaron en 2015 una lucha anticorrupción que ha imputado a más de 200 personas en los últimos cinco años entre funcionarios, empresarios, ministros y jueces, además de provocar la caída del Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), acusado de desfalcar al Estado por al menos de 80 millones de dólares.

Los procesos admministrativos en contra de la FECI han sido remitidos en seis casos por personas investigadas por la entidad. En los otros tres, la decisión fue de asesores de Porras, según explicó el mismo Sandoval a periodistas el pasado martes.

El fiscal a cargo de la FECI aseguró además que lleva más de una década en la entidad y que en el pasado sólo había recibido dos procesos administrativos, hasta los nueve recientemente remitidos esta semana.

EN RIEGOS DE DESTITUCIÓN

Los otros tres miembros de la FECI que fueron sometidos a procesos administrativos por orden de Porras son Carlos Vides, Virginia Laparra y Carlos de León.

En caso de que las autoridades del Ministerio Público determinen que existe una falta grave por los procesos administrativos, los fiscales podrían ser amonestados, suspendidos o incluso destituidos del cargo.

Según expertos, Sandoval es el único bastión que queda de la lucha anticorrupción emprendida en 2015 por la Fiscal General en aquel momento, Thelma Aldana, y por el abogado colombiano Iván Velásquez, al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad den Guatemala (CICIG).

Velásquez no pudo volver a entrar a Guatemala en 2017 después de que la FECI y la CICIG acusaran formalmente de fraude por un caso estatal al hijo y hermano del presidente guatemalteco en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020).

Porras fue designada como fiscal feneral y jefa del Ministerio Público en 2018 por el mismo Morales en reemplazo de Aldana, quien culminó su período en el cargo.

Las investigaciones de la FECI y la CICIG en los últimos cinco años determinaron en un informe divulgado en 2019 que Guatemala es un Estado "capturado" por estructuras paralelas compuestas por políticos, empresarios y narcotraficantes, quienes "actúan como redes político económicas ilícitas".

De acuerdo a organismos internacionales, el país centroamericano es uno de los quince más violentos del mundo, tiene uno de los índices de corrupción más altos de la región y el 59 % de la población vive en la pobreza.