"Disfruté de la vida", dice Podoroska de su trayectoria en Roland Garros

"Disfruté de la vida, estoy feliz a pesar del resultado", declaró la argentina Nadia Podoroska (131ª WTA), que cayó por 6-2 y 6-1 este jueves en semifinales de Roland Garros ante la polaca Iga Swiatek (54ª), tras ocho victorias en París (tres previa, cinco cuadro principal).

"Obviamente las tres semanas que he estado en París han sido muy positivas, el resultado de hoy no cambia eso. Ella jugó muy bien, no me dejó jugar, estuve todo tiempo incómoda. Hizo un gran partido. Se me escaparon algunas chances", resumió Podoroska, muy sonriente a pesar de la eliminación.

"Lo que me costó mucho hoy es lograr que ella pegara incómoda. Abre muy bien la cancha, toma la iniciativa y si la pones a correr también es rápida", añadió.

Más allá del rapapolvo que sufrió en la Philippe Chatrier, Podoroska se va de París tras protagonizar una gesta histórica. Es la primera mujer en la historia de Roland Garros que alcanza las semifinales procedente de la previa.

"No creo que cambie mi vida, cambiará mi ranking, los torneos que voy a jugar. Seré la misma persona, intentando mejorar mi juego", señaló.

"Para mí casi todo será igual, aunque estaré en mejores torneos con otras rivales, estaré más holgada de dinero para elegir dónde quiero ir. Pero básicamente será lo mismo", continuó.

A Podoroska le preguntaron qué se puede hacer para mejorar las expectativas del tenis sudamericano: "Creo que lo que más falta hace son torneos, son esas las oportunidades que se dan a las chicas para insertarse en el nivel. Eso es lo que genera oportunidades y que después venir a Europa no sea tan nuevo. Esa sería la mejor opción. Es mucho el costo, con toda la situación económica, pero creo que sería la mejor manera".

Finalmente la jugadora rosarina de 23 años explicó que intentará extender su buen momento en París.

"De físico estoy muy bien, los próximos días voy a descansar para asimilar lo que he vivido. El calendario es una incertidumbre, no tengo muchas opciones para competir, me gustaría seguir compitiendo por cómo sigo jugando. Veré con mi equipo qué es lo mejor. También se habla de ir temprano a Australia", señaló.

"Recién me estoy insertando en el alto nivel, tengo nivel suficiente para mantenerme, no creo que esto sea casualidad. No sé la proyección que tengo", concluyó.

