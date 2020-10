Días de Londres como centro de negociación pueden estar contados

(Bloomberg) -- Londres se enfrenta a la pérdida de su papel como centro indiscutible de negociación de acciones en Europa y, con ello, a la pérdida diaria de miles de millones de euros, como resultado del brexit.

Más de la mitad del volumen de negociación en Londres corresponde a acciones de empresas de la Unión Europea, y estas podrían migrar a la UE si no hay un avance importante en las negociaciones, según datos de Cboe Global Markets Inc. Dejando a un lado la pérdida de prestigio de la ciudad, los mayores perdedores serían los inversores porque una negociación más fragmentada resultará en peores precios.

“Es perjudicial para los inversores, tanto del Reino Unido como en la UE, no disponer de la mejor ejecución en el mercado más líquido”, señaló Nausicaa Delfas, máxima autoridad internacional de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, en una entrevista.

Las empresas con sede en los 27 países de la Unión Europea generaron más de la mitad del valor del volumen de negociación en el Reino Unido en agosto, que fue de media de 7.200 millones de euros (US$8.500 millones), o alrededor del 60% de los 12.500 millones de euros de renta variable que cambiaban de manos a diario, según Cboe, cuyos datos cubren la negociación que actualmente gestionan en el Reino Unido, CBOE, Aquis Exchange Plc, London Stock Exchange Group Plc e instalaciones administradas por varios bancos.

La clave para mantener el statu quo es lo que se denomina “equivalencia”, por la que la UE consideraría que las regulaciones del Reino Unido son tan sólidas como las del bloque; ello permitiría a los operadores europeos comprar y vender acciones en los mercados de Londres.

Lección suiza

Esto, como han aprendido los suizos, no está garantizado. El año pasado, la UE retiró la equivalencia de Suiza, prohibiendo a todos los efectos la cotización de valores de la UE en el país. Suiza tomó represalias prohibiendo la negociación de acciones suizas en las sedes de la UE. Si bien el volumen en Zúrich aumentó, los costos de negociación de las acciones suizas de mediana y pequeña capitalización aumentaron alrededor del 20% poco después de que la UE dejase de reconocer a SIX Swiss Exchange AG, según Virtu Financial Inc.

“Estoy preocupado por la industria, ya que es malo para el inversor final”, dijo Alasdair Haynes, líder ejecutivo de Aquis Exchange Plc, una firma paneuropea de acciones en Londres que ha establecido una nueva plataforma en París. “Es una medida política que empeorará los mercados”. Estima que el 30% de la negociación que se realiza ahora en Londres podría trasladarse al bloque.

El Reino Unido aún no ha concretado su política sobre si exigirá a sus operadores que negocien acciones británicas o de otros países dentro de Gran Bretaña.

Cboe dice que está preparado para cualquier escenario, pero “no es el resultado que esperábamos”, manifestó David Howson, presidente de Cboe Europa, en un comunicado. La mayoría de los clientes de la compañía están conectados a la plataforma comercial holandesa de Cboe y están preparados para negociar, dijo.

La bolsa de Londres rehusó hacer comentarios.

La Asociación de Mercados Financieros de Europa, el mayor lobby de la región para corredores e inversores en los mercados de capitales, está presionando a ambas partes para que lleguen a un acuerdo.

“Los inversores de la UE no podrán acceder a importantes fondos de liquidez para una serie de acciones de la UE” en ausencia de una equivalencia, dijo April Day, directora gerente y responsable de renta variable de AFME. Por lo tanto, es posible que los gestores de dinero “no puedan ejecutar operaciones al mejor precio disponible”.

Nota Original:London’s Days as Stock Trading Hub Numbered in Brexit Deadlock

