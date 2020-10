Debate Trump-Biden será virtual para evitar posibles contagios

(Bloomberg) -- El debate de la próxima semana entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, se realizará de forma virtual como precaución contra la propagación del coronavirus, informó el jueves la Comisión de Debates Presidenciales.

La Comisión indicó que el encuentro del 15 de octubre en Miami, el segundo de los tres debates presidenciales previstos, será un foro en el que los participantes aparecerán desde lugares apartados.

La decisión se tomó “para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados”, indicó la Comisión, y se produce después de que Trump estuviera hospitalizado con covid-19 durante el fin de semana y la Casa Blanca informara que una docena de empleados se contagiaron del virus, que ha dejado más de 210.000 víctimas fatales en Estados Unidos.

