Cultura.- Manolo Caro retrata la persecución franquista en Alguien tiene que morir: "Sin visibilidad, seguirá pasando"

08/10/2020 Manolo Caro y Carmen Maura presentan Alguien tiene que morir CULTURA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El próximo 16 de octubre Netflix estrena 'Alguien tiene que morir', nuevo trabajo de Manolo Caro. El creador de 'La casa de las flores' ha cambiado la comedia por el drama para retratar la persecución de la homosexualidad durante el franquismo, una historia narrada a través de las vivencias de una familia de clase alta en los años 50. El director ha elegido esta controvertida etapa para dar visibilidad a un tipo de discriminación que considera que "sigue ocurriendo" actualmente.



"Eso para mí era primordial, hablar de un hecho que pasa y que, si no le damos visibilidad, seguirá pasando", explica Caro en una entrevista concedida a Europa Press. El guionista mexicano ha tenido que documentarse a fondo para dar su visión como extranjero de esta etapa clave de la historia española. "Me enfoqué en la familia, esas paredes de esa casa, y el momento histórico, cómo influía en sus decisiones", esgrime.



Carmen Maura, que encarna a la matriarca de los Falcón, sabe de primera mano cómo fue aquella época. "El franquismo me lo tragué un buen tiempo. Recuerdo perfectamente lo que era Madrid en esa época. Era todo muy gris y difícil", relata. "Lo ha retratado muy bien, aunque sea mexicano", dice sobre la visión de Caro. "Me encanta que Madrid haya cambiado tanto. Antes no había fiestas ni nada, era todo muy negro", apunta.



Caro ha reunido un reparto estelar que incluye a jóvenes estrellas como Ester Expósito, Carlos Cuevas y Alejandro Speitzer y actores consagrados como Maura, Ernesto Alterio y Cecilia Suárez. Una combinación de dos mundos que aspira a enganchar a público de todas las edades.



"Es universal en el momento en que estrenas en una plataforma que está en 190 países", afirma Caro. "Pensar en un mercado o en un público muy específico ya está pasado de moda. Estamos muy contentos de tener a Ester, Carlos y Alejandro porque van a dar la oportunidad de que nuestro proyecto lo vea una nueva generación", asegura.



AUGE DE LA EXTREMA DERECHA



Maura deja claro que no hay proyecto con el que no se atreva, incluso aunque sea un tema tan delicado en España como es el franquismo. "A mí todo esto me da igual, no tengo ningún miedo a hacer ningún tipo de papel ni de los posicionamientos políticos", matiza.



"La historia está más vigente que nunca. Estamos viendo a nivel global el repunte de la extrema derecha, me parecía un momento muy pertinente, un recordatorio tan bestial de lo que no se debe repetir", opina Cecilia Suárez, Mina en la ficción. "Me dan ganas de pensar que hemos avanzado mucho, pero está bien revisar ciertas partes de nuestra historia", agrega Ernesto Alterio, quien se mete en la piel de Gregorio.



Algo diferente es la opinión del joven Carlos Cuevas, encargado de dar vida a Alonso. "A mí me daba respeto porque hay que contar bien las cosas, es un periodo muy complicado, convulso y negro, y sobre el que todavía se tienen que aprender muchas cosas", reconoce. "Fuimos muy responsables, y hablo por Manolo, que un mexicano venga a contar esta historia, hay que tener valor para eso", destaca Alejandro Speitzer, actor que encarna a Gabino.



"A mí me pareció un punto a favor, me motivaba mucho una historia así y además desde la perspectiva de Manolo. No me parece que se haya visto antes esta forma de hablar del franquismo", apunta Ester Expósito, que en 'Alguien tiene que morir' cambia por completo de registro tras su paso por 'Élite' y sorprende con su interpretación de Cayetana. La ficción también ha contado con el bailarín Isaac Hernández, que interpreta a Lázaro en su segundo trabajo como actor. "No es una serie histórica. Ofrece una visión muy abierta que acerca estos temas a nuevas generaciones", dice el artista.



Completan el reparto Pilar Castro, Mariola Fuentes, Eduardo Casanova, Manuel Morón y Juan Carlos Vellido. 'Alguien tiene que morir', que consta de tres capítulos, llegará a Netflix el próximo 16 de octubre.