Cultura.- La única condición de Aaron Sorkin para la secuela de La red social

08/10/2020



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La red social se estrenó en 2010 y muchas cosas han cambiado en el mundo de las redes sociales desde su lanzamiento. Facebook se ha convertido en el blanco de las críticas por ser una supuesta herramienta de espionaje, y Mark Zuckerberg es visto como un villano y no como el héroe que retrata la cinta. Es por eso que una secuela parece más pertinente que nunca, algo que también considera el guionista Aaron Sorkin, que ha puesto una única condición.



En 2019, el guionista reveló que el productor, Scott Rudin, le había enviado un correo electrónico más de una vez sobre una posible secuela de la película dirigida por David Fincher. "He recibido más de un correo electrónico de él con un artículo adjunto que dice: '¿No es hora de una secuela?'", contó Sorkin.



Ahora Sorkin ha manifestado su deseo de escribir una secuela. Incluso tiene material, ya que planea adaptar Zucked, un libro de 2019 escrito por el primer inversor de Facebook, Roger McNamee. "Quiero ver una secuela. Y Scott Rudin también", dijo Sorkin en el podcast Happy Sad Confused. Sin embargo, el creador tiene una condición cuando se trata de hacer realidad la secuela: David Fincher tiene que dirigir. "Solo la escribiré si David dirige", sentenció.



"La gente me ha estado preguntando sobre eso. Lo que hemos descubierto es el lado oscuro de Facebook, y Sheryl Sandberg y Mark Zuckerberg parecen no estar interesados en hacer nada al respecto. Todo esto termina con McNamee en una sala de conferencias segura del sótano del Senado informando a los miembros del subcomité de Inteligencia del Senado sobre cómo Facebook está acabando con la democracia. Tenemos un gran problema aquí y es necesario hacer algo al respecto", afirmó.