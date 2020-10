Cultura.- La poeta Louise Glück, Premio Nobel de Literatura 2020

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La poeta estadounidense Louise Glück ha sido galardonada este jueves 8 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2020, según ha anunciado la Academia sueca. El jurado ha concedido este premio por "su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual".



Glück nació en 1943 en Nueva York y vive en Cambridge, Massachusetts. Aparte de sus escritos, es profesora de inglés en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut.



Hizo su debut literario en 1968 con 'Firstborn' y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el Premio Pulitzer (1993) y el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos (2014).



Glück ha publicado doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía y, según la academia, "todos se caracterizan por la búsqueda de claridad". "La infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos, es una temática que ha seguido siendo central para ella", ha añadido.



Las obras de la galardonada buscan "lo universal", y para alcanzar este objetivo se inspira en los mitos y motivos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras.



Por ejemplo, la Academia sueca ha destacado 'Averno' (2006), una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte. Además, califica de "logro espectacular" su última colección, 'Faithful and Virtuous Night' (2014).



En una de las colecciones más elogiadas de Glück, 'The Wild Iris' (1992), la poeta estadounidense describe el milagroso regreso de la vida después del invierno en el poema 'Snowdrops', destacado también por los académicos que han concedido el premio.



La editorial valenciana Pre-Textos es la principal responsable de la publicación de la obra de Glück en español. Entre sus títulos, 'El iris salvaje', 'Ararat', 'Averno', 'Las siete edades', 'Vita nova' o 'Praderas'.



Esta edición ha retomado la normalidad tras los galardones del año pasado, en la que por primera vez desde hace más de 40 años --la última vez fue en 1974 con el premio compartido por Harry Martinson y Eyvind Johnson-- la Academia Sueca otorgó dos galardones.



En la pasada ocasión, recayeron en Olga Tokarczuk y Peter Handke. La decisión de dar dos premios se debió a que se incluía el de la edición de 2018, que finalmente no se otorgó tras el escándalo sexual que supuso la renuncia de varios de sus miembros.



La Academia sueca se encontró repentinamente en el foco de atención después de que 18 mujeres denunciaran acoso sexual y asalto por parte del fotógrafo y figura cultural Jean-Claude Arnault, casado con la miembro de la Academia y autora Katarina Frostenson.



A día de hoy, se han entregado 113 premios Nobel en esta categoría y once de ellos han ido a parar a manos de escritores en lengua española. De este más de centenar de premios, únicamente 16 han sido para mujeres. La edad media de los ganadores se sitúa en 65 años, siendo Ruyard Kipling el más joven (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años).



Entre los recientes ganadores del Premio Nobel de Literatura se encuentran, además de los dos anteriores citados, Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Transtrmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).