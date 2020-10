Cuba suma 19 positivos de COVID mientras los casos activos siguen bajando

Varios trabajadores de la salud conversan en una de las calles confinadas debido a casos positivos de coronavirus hoy, en La Habana (Cuba). El gobierno cubano reportó este jueves 19 nuevos casos positivos al coronavirus, para un total de 5.917 diagnosticados. EFE/ Yander Zamora

La Habana, 8 oct (EFE).- Cuba sumó este jueves otros 19 casos de COVID-19, con aumento de contagios en La Habana, mientras se mantiene la disminución de los casos activos de la enfermedad en el país, que acumula ya 5.917 positivos y un 91 % de recuperados en medio de una segunda ola del virus.

El parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla indica que en hospitales cubanos permanecen hoy 421 pacientes confirmados con el virus (el pasado domingo eran 540), una de las cifras más bajas desde el récord de hospitalizados del pasado septiembre.

Los positivos de este jueves se detectaron entre 7.132 muestras PCR y de ellos 18 fueron contactos de otros confirmados y en solo en un caso se desconoce la fuente de infección.

Después de lograr uno de sus mejores números desde el inicio de la epidemia con solo un contagio ayer miércoles, la capital registró 11 nuevos casos hoy, su primer reporte de dos cifras desde hace una semana, cuando comenzó su segunda reapertura.

La Habana, la región más poblada del país, descendió al tercer puesto en la lista de las provincias con la mayor tasa de incidencia del virus por 100.000 habitantes y es la segunda con la mayor cantidad de enfermos, 221 en los últimos quince días.

La urbe abrió la mayoría de sus servicios y reinició su transporte público después de dos meses de paralización, en una desescalada parcial que todavía prohíbe el acceso a la ciudad desde el exterior y mantiene a la provincia oficialmente en fase 0 a pesar de la flexibilización de las restricciones.

LA ZONA CENTRAL SIGUE EN PELIGRO

De los 19 contagios de hoy, 4 corresponden a Sancti Spiritus y 4 a Ciego de Ávila, las provinciales centrales convertidas desde hace varias semanas en el epicentro de la COVID-19 en el país, con las dos mayores tasas de incidencia del virus por número de habitante.

Ciego de Ávila incluso desplazó a La Habana, hogar de 1,2 de los 2,2 millones de habitantes de Cuba, como la región de más casos, con 251 pacientes detectados en estas dos semanas.

Sancti Spiritus, la más afectada en los últimos días, acumula 142 positivos en quince días, por lo que las autoridades decretaron su retroceso de la tercera y última etapa de reapertura a la fase 0, al igual que la capital de la región avileña.

A pesar de que hoy las cifras oficiales muestran una disminución con respecto a los días anteriores, la zona central aún no está fuera de peligro por lo que se continúa trabajando, aseguró el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, quien pidió de nuevo precaución en su comparecencia televisiva diaria.

La mayoría de las 15 provincias de la isla se encuentran en la fase 3 de reapertura y 6 de ellas, junto al municipio especial Isla de la Juventud, no reportan contagios de COVID-19 desde hace semanas, incluso meses.

El Gobierno anunció recientemente que desde el próximo día 15 reabriría su famoso balneario de Varadero -unos 150 kilómetros al este de La Habana- al turismo internacional, lo que ha aumentado las especulaciones sobre una probable apertura de fronteras en las próximas semanas.

MUERTES EN LAS BRIGADAS MÉDICAS EN EL EXTERIOR

El director de Epidemiología del Minsap confirmó este jueves la muerte de un doctor y tres enfermeros, "valiosos" miembros de las brigadas médicas cubanas en el exterior, aunque ninguno miembro del contingente internacionalista Henry Reeve.

Sobre los países donde murieron los sanitarios, el doctor Durán solo especificó que el doctor falleció "recientemente" en Angola y no ofreció detalles sobre el resto.

Informó que más de 29.000 profesionales y técnicos de la salud cubanos trabajan actualmente en 59 naciones. Según datos oficiales, en total más de 400.000 especialistas isleños habían prestado servicios en 164 naciones hasta finales de 2019.

Además, 52 brigadas del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias Henry Reeve han asistido en la lucha contra la COVID-19 en 39 naciones de Latinoamérica y el Caribe, África, Oriente Medio y Europa, a donde los médicos internacionalistas cubanos llegaron por primera vez este año.