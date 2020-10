Courtois es baja y abandona la concentración belga

El portero belga Thibaut Courtois regresará a Madrid tras haber sido declarado no apto por los servicios médicos de la selección de Bélgica, que esta noche se enfrenta en partido amistoso contra Costa de Marfil. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 8 oct (EFE).- El portero belga Thibaut Courtois regresará a Madrid tras haber sido declarado no apto por los servicios médicos de la selección de Bélgica, que esta noche se enfrenta en partido amistoso contra Costa de Marfil.

"Thibaut Courtois dejará la concentración tras su examen médico. No está apto para jugar", declaró en su cuenta de Twitter la Federación belga, que no ofreció más detalles sobre su situación.

El guardameta del Real Madrid, portero titular de la selección que dirige Roberto Martínez, tenía previsto enfrentarse también contra Inglaterra (11 de octubre) e Islandia (15 de octubre) dentro de la Liga de Naciones.