¿Cómo se encuentra Ivonne Reyes en el día de su cumpleaños?

Ivonne Reyes ha sido una máquina televisiva desde que comenzó su andadura en los platós de televisión de la mano de Pepe Navarro. Un bellísima mujer que sabía hipnotizar a todo aquel que tenía enfrente y que dejaba embobados a los espectadores cada vez que aparecía en la gran pantalla. Enseguida las polémicas vinieron a su vida y metió en el barrio al presentador, anteriormente citado, en una guerra que todavía sigue abierta.



La colaboradora de televisión ha luchado siempre por su verdad, por el honor de su hijo y por la imagen de familia unida que siempre ha expuesto de cara a los medios de comunicación. Y es que tras haber visto a su hijo, Alejandro Reyes, en Supervivientes 2020, hemos podido comprobar que es adoración lo que siente el joven por su madre y viceversa, teniendo una unión imposible de romper.



Pero, ¿qué ha pasado con Ivonne Reyes? La colaboradora de televisión no ha vuelto a pisar un plató de televisión desde que defendía a su hijo en Supervivientes y lo cierto es que las últimas apariciones públicas han sido para hablar sobre la guerra judicial de años con Pepe Navarro, algo que todavía no ha terminado porque el presentador quiere demostrar que no es el padre de su hijo.



Aunque no hay ganado la batalla judicial con Pepe y todo esté en el limbo, Ivonne Reyes ha ganado una estabilidad personal en su vida gracias al interés social y mediático que tuvo y tiene estar en el fango de esta historia. Lo más valioso en su vida es su hijo y todos sus familiares y seres queridos que le han demostrado con el paso de los años que siempre están aquí. Hoy, cumple 53 años, alejada del foco mediática y llevando una vida de lo más discreta posible... ¿volveremos a verla en televisión?