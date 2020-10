Ciudadanos definirán el freno de la pandemia en Paraguay, según Salud Pública

Julio Mazzoleni, ministro de Salud de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 8 oct (EFE).- El comportamiento de los paraguayos en las próximas semanas marcará el éxito en el freno de la pandemia de coronavirus en el país, tras la flexibilización y levantamiento de restricciones vigentes desde este lunes, advirtió este jueves el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La nueva fase deja de lado las cuarentenas graduales de los últimos siete meses, con la reapertura de eventos con un número reducido y la ampliación de las horas de la actividad comercial.

Ello en un escenario que hasta la fecha registra 46.435 infectados, 989 decesos, 16.923 casos activos, 29.270 recuperados y 702 hospitalizados, con una ralentización de casos en momentos en que el país se encuentra en el pico de la transmisión.

"Esta semana todavía no puede reflejar los cambios de la nueva estrategia (y) sin ningún atisbo de duda no estamos fuera de peligro y necesitamos el aporte de todos más que nunca a todas las medidas", señaló Mazzoleni en rueda de prensa virtual.

"Hoy es más importante que nunca adherirnos a estas medidas para poder salir de manera segura y sostener este proceso de reactivación económica", insistió.

Mazzoleni añadió que Paraguay mantiene una de las mejores tasas de mortalidad de la región, lo que refleja "una situación controlada y un crecimiento más o menos calculado y proporcional del de los demás países".

"Estamos en una suerte de meseta en estos momentos y el promedio de casos (semanales confirmados) se va a mantener entre 5.000 y 6.000 a lo largo de las próximas dos semanas", indicó al resaltar que también ha habido "una curva similar" en la cifra de decesos.

OPERATIVO VERANO Y FESTIVIDAD MARIANA

En cuanto a la temporada veraniega que se aproxima, Mazzoleni dijo que las autoridades sanitarias se encuentran en plena tarea de elaboración de protocolos con las autoridades de San Bernardino y Encarnación, los principales centros turísticos del país.

Sobre la tradicional peregrinación anual del 8 de diciembre a Caacupé, a 50 kilómetros al este de la capital espiritual del país, la mayor fiesta católica de Paraguay, el ministro aseguró que no habrá "posibilidad de una experiencia masiva" como otros años debido a la pandemia.

Advirtió que también se trabaja con el Obispado de Caacupé para permitir un desplazamiento "manejable y aceptable para la situación epidemiológica que sea en ese momento" con la expresión prohibición de la presencia de niños y adultos mayores con morbilidad.

REAPERTURA DE VUELOS COMERCIALES

Mazzoleni dijo que su cartera tiene listo el protocolo que debe regir ante la reanudación de los vuelos comerciales, paralizados desde mediados de marzo pasado, y que se encuentra en estudio en otros organismos del Estado.

Las líneas aéreas internacionales advirtieron ese miércoles al Gobierno de un riesgo de aislamiento dado que "Paraguay continúa siendo uno de los pocos países de la región que no cuenta con fecha cierta de reinicio de las operaciones".

El Gobierno afirmó esta semana que octubre es el mes de la reapertura de las rutas áreas sin dar una fecha concreta, aunque desde hace dos semanas operan vuelos corporativos entre Asunción y Montevideo.