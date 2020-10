Cabello pide a Borrell que evite opinar sobre asuntos internos de Venezuela

En la imagen un registro del alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell. EFE/David Fernández/Archivo

Caracas, 7 oct (EFE).- El dirigente chavista Diosdado Cabello pidió este miércoles al alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, no opinar sobre los "asuntos internos" de Venezuela, luego de que el político español criticara los comicios que el país celebrará en diciembre.

"No sea intrépido señor Borrel, no se meta con asuntos internos de Venezuela (...) las elecciones son un asunto constitucional", dijo durante su programa semanal de televisión.

Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dijo estar "predispuesto" con la UE, pues cree que el bloque comunitario actúa en contra de la llamada revolución bolivariana por rechazo a su "modelo" económico, que el Gobierno venezolano califica como "socialista".

"No se puede ser tan lacayo con Estados Unidos. Estados Unidos tose y la gripe le da a la Unión Europea, (son) demasiado serviles", sostuvo tras asegurar que la UE ha "apoyado dictaduras en todo el mundo".

"Debería esa Unión Europea legislar (preguntarse) por qué dejan morir a gente que viene huyendo de la guerra", agregó.

BORRELL CRITICA ELECCIONES VENEZOLANAS

Borrell consideró este miércoles que el rechazo del Gobierno de Venezuela a aplazar las elecciones legislativas del 6 de diciembre "solo empeorará la situación" en el país caribeño.

"El comunicado de prensa del régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro en el que se niega a aplazar las elecciones argumentando que no puede por mandato constitucional solo sirve para empeorar la situación política en Venezuela", declaró Borrell en una intervención ante el pleno del Parlamento Europeo.

El político español acudió a la Eurocámara para explicar la misión diplomática de altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, criticada especialmente por el grupo del Partido Popular Europeo, que la tildó de "clandestina".

Borrell rechazó tal extremo y recordó que fue solicitada por grupos de la oposición venezolana y los países del Grupo de Contacto para Venezuela, y se informó de ella de antemano a todos los Estados miembros.

Su objetivo, dijo, fue "explorar" la "pequeña luz de esperanza" de que el régimen acordara aplazar la fecha electoral para dejar más tiempo al diálogo y acordar unas condiciones democráticas para que participara la oposición.