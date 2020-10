Bulgaria.- La Eurocámara denuncia el "deterioro democrático" de Bulgaria y apoya las protestas contra Borisov

12/08/2020 Boiko Borisov, primer ministro de Bulgaria POLITICA BALCANES EUROPA BULGARIA INTERNACIONAL GOBIERNO DE BULGARIA



La resolución sale con la oposición del Partido Popular Europeo del primer ministro búlgaro



BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)



El Parlamento Europeo ha mostrado este jueves su respaldo a las legítimas protestas contra la falta de justicia y transparencia en Bulgaria, asegurando que el país vive un "deterioro significativo" de su democracia, Estado de derecho y libertades fundamentales.



La resolución ha salido adelante con los votos de los socialistas, liberales, izquierda y verdes, pero con la oposición del Partido Popular Europeo, familia a la que pertenece el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov.



La Eurocámara apunta a la falta de independencia del poder judicial, la no separación de poderes y la escasa lucha contra la corrupción, así como la falta de libertad de prensa en Bulgaria. Los eurodiputados han condenado también la "desproporcionada intervención" policial contra los manifestantes y las "excesivas e ilegales" auditorías contra empresas que se han unido a las protestas.



En particular, el texto aprobado por la Eurocámara señala a problemas sistémicos en el sistema judicial como la falta de un esquema para que rindan cuentas el Consejo del Supremo o la Fiscalía General búlgara. También avisa que cualquier cambio constitucional debe seguir los estándares internacionales y advierten de una posible reforma electoral ante los inminentes comicios.



"El Estado de derecho se traduce en una separación real de poderes, pero vemos que en Bulgaria proliferan la presunta corrupción del judicial y las investigaciones dirigidas políticamente", ha argumentado el ponente de la resolución, el socialista Juan Fernando López Aguilar.



CAMPAÑA CONTRA PERIODISTAS



Los eurodiputados han mostrado su preocupación por la regresión en las libertades de prensa y la escasez de transparencia en este sector. "Vemos que el Gobierno cada vez ejerce más influencia en los medios públicos, mientras que los medios privados funcionan mediante clientelismo", ha señalado López Aguilar.



En este sentido, la resolución ha denunciado campañas de difamación y violencia contra periodistas, poniendo el foco en que los fondos europeos pueden acabar en manos de los medios cercanos al gobierno.



Por todo ello, los europarlamentarios han señalado que se necesitan controles más estrictos sobre las inversiones de la UE con el fin de garantizar que estos fondos no sirven para que se enriquezcan aquellos cercanos al poder en Sofía.



PROTESTAS POR LA REFORMA CONSTITUCIONAL



Las manifestaciones que se han prolongado durante meses piden la marcha de Borisov por la fuerte oposición que ha suscitado la nueva reforma constitucional del Gobierno. Sin embargo, Borisov, que ya tuvo que dimitir como jefe del Gobierno en 2013 y 2017, está luchando nuevamente por su supervivencia política y ha asegurado que no piensa dejar el cargo.



El líder búlgaro ha propuesto enmendar la Constitución para aumentar la independencia de los jueces y está tratando de lograr el apoyo del Parlamento para iniciar este proceso. De lograr el respaldo para cambiar la Constitución, se ha comprometido a dejar el cargo una vez se apruebe la asamblea especial encargada de la reforma, lo que llegaría en noviembre como muy pronto.